Премьер-министр Армении провел встречи с представителями известных ИТ-компаний

Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал сегодня на официальной церемонии открытия 23-го Всемирного конгресса по информационным технологиям (WCIT 2019) и выступил с речью.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, после официальной церемонии открытия премьер-министр встретился с руководителями ряда ведущих ИТ-компаний, участвующих в WCIT 2019.

Первую встречу премьер-министр Никол Пашинян провел с участником WCIT 2019, соучредителем корпорации “Infosys”, известным индийским бизнесменом Нараяной Мурти. Компания “Infosys” занимается разработкой программного обеспечения и консультированием организаций электронной торговли и телекоммуникаций.

Глава правительства приветствовал Нараяну Мурти в Армении и отметил важность участия главы авторитетной ИТ-организации в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям в Ереване, что является хорошей возможностью для обсуждения возможностей сотрудничества.

Соучредитель корпорации “Infosys” Нараяна Мурти поблагодарил премьер-министра за приглашение и отметил, что рад посетить Армению, где проводится важнейшее международное мероприятие в сфере информационных технологий, и обсудить вопросы, связанные с развитием технологического сектора, а также перспективы взаимодействия.

Премьер-министр рассказал о важности технологического развития в Армении и подчеркнул, что правительство Республики Армения объявило ИТ-сектор приоритетным и проводит последовательную политику, направленную на превращение Армении в технологическую страну, в частности, на развитие образовательной инфраструктуры и создание соответствующей экосистемы для талантливых людей.

«Мы считаем образование одним из важнейших движущих сил развития нашей страны, и в настоящее время мы продвигаемся путем реформ системы образования. Наш ИТ-сектор стабильно развивается: ежегодный рост составляет 20-25%, растет привлекательность нашей страны. Мы также предусмотрели широкие налоговые льготы для новых технологических компаний в Армении», - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр Никол Пашинян встретился также с участником WCIT 2019, директором по авиации и инженерным услугам компании “Mubadala Investment” Хумейдом Аль Шиммари. “Mubadala Investment” - международная инвестиционная организация, которая действует в более 50 странах мира и реализует инвестиционные проекты в разных сферах.

Премьер-министр приветствовал участие делегации компании “Mubadala Investment” в таком важном мероприятии, которое является хорошей возможностью обсудить перспективы партнерства. Глава правительства рассказал о политических изменениях в Армении, отметив, что предприняты серьезные шаги по борьбе с системной коррупцией, что очень важно для увеличения привлекательности инвестиционной среды. “Наша стратегия заключается в развитии технологического сектора в Армении, который имеет огромный потенциал. Сфера информационных технологий в нашей стране динамично развивается, мы создали министерство высокотехнологической промышленности, и нам также интересно возможное сотрудничество с Вашей компанией”, - сказал Никол Пашинян.

Хумейд Аль Шиммари поздравил с организацией 23-го Всемирного конгресса по информационным технологиям на высоком уровне и поблагодарил за приглашение принять участие в мероприятии. Он представил направления деятельности компании, отметив, что “Mubadala Investment” делает стабильные и прибыльные инвестиции в более чем 50 странах мира с целью содействия развитию интегрированной и диверсифицированной международной экономики. “У нас сложилось хорошее впечатление о технологическом секторе Армении, и мы заинтересованы в сотрудничестве, особенно в области формирования венчурных фондов”, - сказал представитель компании “Mubadala Investment”.

Собеседники обменялись мнениями о возможностях партнерства в сфере ИТ.

Затем премьер-министр встретился со старшим вице-президентом компании “Pixar Animation Studios”, участницей WCIT 2019 Кэтрин Сарафян. “Pixar Animation Studios” - американская киностудия, базирующаяся в Калифорнии и работающая в области компьютерной анимации.

Приветствуя участие Кэтрин Сарафян в WCIT 2019, премьер-министр отметил, что этот конгресс международного значения проводится в период существенных для Армении перемен, когда после радикальных политических изменений страна вступила в период экономических и технологических изменений.

«Наша цель - сделать технологическую сферу движущей силой экономики, и потенциальное партнерство с Вашей компанией будет для нас полезным. Надеюсь, Вы найдете интересные платформы для начала деятельности в сфере ИТ в нашей стране. Мы будем рады видеть Вас в Армении не только как представителя “Pixar Animation Studios”, но и как нашего соотечественника, достижениями которого мы гордимся», - отметил Никол Пашинян. Премьер-министр представил темпы развития ИТ-сектора в нашей стране, созданные для технологических предприятий налоговые льготы, отметив, что правительство продолжит этот процесс.

Старший вице-президент компании “Pixar Animation Studios” Кэтрин Сарафян отметила, что она счастлива уже в пятый раз быть в Армении, где она была в последний раз в 2011 году на открытии Центра креативных технологий «Тумо». По ее словам, ИТ-инструменты и предприятия в Армении достигли впечатляющих успехов, что говорит о технологическом прогрессе в нашей стране. Старший вице-президент “Pixar Animation Studios” объявил, что между “Pixar Animation Studios” и армянским офисом компании PicsArt установлены эффективные партнерские отношения, в частности, по обмену опытом среди специалистов в области анимации, и “Pixar Animation Studios” готова продолжить расширение этого партнерства. Кэтрин Сарафян также посчитала впечатляющей речь премьер-министра на открытии 23-го Всемирного конгресса по информационным технологиям и пожелала ему успехов.

Премьер-министр Никол Пашинян встретился с участником WCIT 2019, исполнительным директором компании “VWmare” Радживом Рамасвами. Компания “VWmare” работает в сфере программного обеспечения, в том числе в областях вычисления, облачных технологий, сетевых технологий, безопасности. С 2010 года в Армении действует офис компании “VWmare”.

«Рад приветствовать Вас в Армении, на этом важном конгрессе. Очень рад, что в лице армянского офиса компании “VWmare” мы имеем надежных партнеров, и мы гордимся нашими соотечественниками, которые сформировали такое эффективное партнерство между Арменией и Вашей компанией. Мы ожидаем дальнейшего успеха Вашей компании в нашей стране. Наше правительство прилагает максимальные усилия для развития технологического сектора в нашей стране. Одним из важнейших шагов является снижение подоходного налога для ИТ-компаний, соответствующие законодательные изменения вступят в силу с 1 января 2020 года», - отметил премьер-министр, приветствуя гостя. Глава правительства также коснулся темпов развития ИТ-сектора в нашей стране, представил текущие показатели и шаги, предпринятые исполнительной властью.

Исполнительный директор компании “VWmare” Раджив Рамасвами отметил, что рад посетить нашу страну и принять участие в 23-м Всемирном конгрессе по информационным технологиям. Коснувшись деятельности армянского офиса компании, Раджив Рамасвами отметил, что в 2010 году, когда “VWmare” только начала деятельность в Армении, у них было 16 сотрудников, а сегодня 200 сотрудников. Это, по словам Раджива Рамасвами, свидетельствует о большом потенциале технологического сектора в Армении, талантливых специалистах и динамичном развитии этой области. «Мы очень рады инвестировать в сферу человеческого таланта, которая существует в Армении. У нас есть только одна просьба к Вам: увеличить количество талантов, инвестировать в сферу технологического образования», - сказал исполнительный директор “VWmare”.

Никол Пашинян отметил, что развитие сферы образования и проведение реформ являются приоритетом правительства Армении, и в настоящее время Армения движется вперед путем создания качественной образовательной и профессиональной экосистемы для талантливых людей.

После встреч премьер-министр Никол Пашинян также посетил павильоны WCIT 2019, ознакомившись с представленными технологическими компаниями продукцией и услугами.

