Никол Пашинян: «Мы верим, что можем превратить Армению в рай для талантливых людей»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна принял участие в официальной церемонии открытия 23-го Всемирного конгресса по информационным технологиям.

Это крупнейшее в мире событие в сфере информационных технологий в 2019 году проводится в Ереване. В нем принимают участие более 2500 лидеров, новаторов, политиков, исследователей, представителей искусства и шоу-бизнеса из 70 стран.

Премьер-министр Пашинян выступил со вступительной речью, в которой отметил:

«Уважаемые участники 23-го Всемирного конгресса по информационным технологиям,

Уважаемые гости,

Приветствую вас в столице Республики Армения - Ереване, на открытии этого конгресса мирового значения.

Для нас большая честь и удовольствие принимать такой конгресс, потому что это хороший повод поговорить с вами и через вас с международным сообществом о стратегии превращения Армении в страну высокотехнологичной индустрии, и я надеюсь, что в течение проведенных в Армении нескольких дней вы почувствуете ту энергию и атмосферу, которую сформировала произошедшая в прошлом году бархатная революция.

Хочу подчеркнуть, что революция произошла путем децентрализации, в результате чего Армения стала центром демократии на карте мира.

После политической революции мы находимся на этапе экономической революции, которая также происходит благодаря децентрализации, потому что основным инструментом экономической революции мы считаем индивидуальные усилия каждого гражданина, каждую индивидуальную инициативу, которую он реализует не по указу правительства, а по собственному решению, исходя из своих собственных целей и амбиций

Экономика нашей страны фиксирует впечатляющий рост, который на данный момент составляет 7%, туризм в нашей стране фиксирует впечатляющий рост: в этом году туризм у нас вырос в 13%. Впечатляющий рост фиксирует также экспорт технологичной продукции: за первые семь месяцев этого года экспорт среднетехнологичной продукции вырос на 40,9%, а высокотехнологичной продукции - на 34,4%

Все это придает нам уверенность в том, что происходящая в Армении экономическая революция, в свою очередь, приведет к технологической революции, и мы сможем превратить Армению в одну из передовых инновационных и технологичных стран в мире, в настоящий технологический центр.

Эта цель кажется нам доступной и реалистичной также и по той причине, что многочисленные сыны армянского народа являются изобретателями многочисленных общеизвестных технологических инноваций.

В 1853 году наш соотечественник Ованес Гукасян создал керосиновую лампу, тем самым придав новую силу эпохе технологического просвещения, совершив революцию в повседневной жизни людей.

В 1854 году наш соотечественник Христофор Тер-Серобян разработал зеленую окраску доллара США, которая до сих пор считается исключительным цветом доллара.

В 1911 году наш соотечественник Габриэль Казанчян создал аппарат для сушки волос - всем нам хорошо известный фен.

В 1916 году наш соотечественник Степан Степанян создал механическую бетономешалку, которая в современном мире так же популярна, как и фен.

В 1930-х годах наш соотечественник Ованес Адамян разработал и создал алгоритм, технологию, которые сделали возможным создание цветных телевизоров. Современный мир трудно представить без цветного телевизора, зеленого доллара, фена и механической бетономешалки.

В 1931 году наш соотечественник Асатур Сафарян создал автоматическую коробку передач автомобилей, открыв новые перспективы для дальнейшего развития автомобилестроения.

В 1939 году наш соотечественник Лютер Геворг Симджян создал всем известный банкомат, который так же популярен в современном мире, как доллар, как фен, как механическая бетономешалка, как цветной телевизор и автомобиль с автоматической коробкой передач.

В 1960-х годах наш соотечественник Микаел Тер-Погосян стал одним из основателей томографии, которая была новаторством революционного значения в сфере здравоохранения.

В 1970-х годах наш соотечественник Реймонд Дамадьян создал аппарат магнитно-резонансной томографии, который стал новой революцией в сфере здравоохранения.

Эти два открытия спасли миллионы, сотни миллионов жизней по всему миру, улучшили качество жизни сотен миллионов людей.

В 1995 году наш соотечественник Эмик Авагян создал инвалидную коляску с ручным управлением, изменив жизнь миллионов людей с инвалидностью.

В 2006 году наш соотечественник Юрий Оганесян открыл 118-й химический элемент периодической таблицы Менделеева, который в честь самого ученого называется “Оgannesson”.

Можно долго продолжать это перечисление, упомянув автора всемирно известных самолетов «МиГ» Артема Микояна, автора используемых в американской армии противогазов Артура Блбуляна, одного из создателей пластической хирургии Вараздата Казанчяна, изобретателя крана с одной ручкой Алекса Манукяна.

Все это и тот факт, что первый советский компьютер под названием «Наири» был создан в Армении, тот факт, что множество наших соотечественников принимали участие в советских и американских космических программах, тот факт, что сегодня в сфере ИТ и инноваций наши соотечественники добиваются серьезнейших достижений, придает уверенности в том, что Армения действительно станет одним из важнейших технологических хабов, центров в мире.

Для достижения этой цели мы предусмотрели широкие налоговые льготы для новых технологических компаний Армении: до 2023 года они освобождаются от выплат подоходного налога и оплачивают лишь 10% налога на прибыль. Как результат, в нашей стране сфера ИТ выросла в пять раз, и ежегодно стабильно демонстрирует рост в 20-25%.

Мы поставили задачу серьезного развития образования - начиная с дошкольных образовательных учреждений, заканчивая магистратурой и аспирантурой. Мы подчеркиваем, что в нашей стране образование должно стать национальным образом жизни с той логикой, что в нашей стране человек никогда не должен прекращать учится. Наш образовательный ценз, уровень профессионализма - начиная с премьер-министра и заканчивая оператором в сфере ИТ, должен увеличиваться с каждым днем.

Уважаемые участники 23-го Всемирного конгресса по информационным технологиям,

Мы верим, что можем превратить Армению в рай для талантливых людей.

Как и многие годы различные страны мира - Франция, Россия, Соединенные Штаты Америки, Сингапур, Великобритания, Индия, Иран и другие, многим нашим соотечественникам, спасшимся от Геноцида армян, часть которых я упомянул в списке авторов инноваций мирового значения, давали возможность развивать и проявлять свой талант, получать образование и делать открытия, так и сейчас - свободная и развивающаяся суверенная Республика Армения становится все более привлекательной для технологических, образовательных инноваций, деятельности и образования.

Мы всего лишь несколько месяцев назад создали новое министерство высокотехнологичной промышленности, чтобы все заинтересованные в этой сфере специалисты, новички, инвесторы и партнеры знали бы свой конкретный адрес в Армении.

Министр высокотехнологичной промышленности Аршакян был одним из самых больших поборников проведения этого конгресса в Армении, и я надеюсь, что это поистине памятное событие многое изменит в отношениях технологического мира и Республики Армения.

И всем нам, дорогие присутствующие, желаю успехов в деле превращения мира посредством высоких технологий в более гуманный, более богобоязненный, более цивилизованный и толерантный мир.

Уважаемые гости,

Технологии технологиями, но прошу не упустить эту уникальную возможность насладиться сочными фруктами, райскими винами и коньяком, и, конечно же, насладиться армянской, как всегда теплой и гостеприимной осенью. Надеюсь, что Союз компаний передовых технологий оставил нашим гостям время, чтобы насладиться Арменией.

Благодарю за внимание».

Всемирный конгресс WCIT 2019 проходит в Ереване с 6 по 9 октября. Конгресс проходит в Армении под патронажем и при поддержке правительства Республики Армения. Конгресс организован Союзом предприятий передовых технологий. Всемирный конгресс по информационным технологиям основан в 1978 году Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Конгресс проводится раз в два года.