Фракции НС осуждают нападение на пресс-клуб «Айели»

Парламентские силы осуждают нападение на пресс-клуб «Айели» («Зеркало»), подчеркивая, что нападению на СМИ не может быть оправдания.

Депутат крупнейшей оппозиционной фракции парламента, «Процветающая Армения» (ППА), Ивета Тоноян на парламентских брифингах подчеркнула, что правоохранительные органы должны отреагировать на произошедшее в самые сжатые сроки и виновные должны понести соответствующее наказание.

Напомним, по факту инцидента у пресс-клуба «Айели» полиция возбудила уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. В ходе подготовки материалов четыре человека добровольно явились в отдел полиции и дали соответствующие объяснения.

Ранее пресс-клуб «Айели» сообщил о нападении со стороны четырех человек – Давида Ованнисяна, Саргиса Манукяна, Артака Маркаряна и Айка Степаняна, которые забросали вход в пресс-клуб яйцами и повесили на стену плакаты. Один из них, Давид Ованнисян, сказал, что это СМИ не имеет права проводить свою деятельность.

«Я решительно осуждаю это явление, ни в коем случае нападение на средство массовой информации не может быть оправдано. Я сама видела это видео и считаю, что там больше был какой-то агрессивный настрой, и этот заголовок стал лишь поводом для выражения этой негативной реакции», - заявила Ивета Тоноян.

А глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян подчеркнул, что подобными действиями на самом деле наносится вред государству, поскольку этот случай в ближайшее время будет включен в различные доклады по Армении. В то же время, Марукян подчеркнул, что из-за самодеятельности нескольких граждан он не может сказать, что свобода слова в Армении находится под угрозой. Оппозиционный депутат заметил, что в свое время считал, что «медвежью услугу» оказывали лишь при республиканцах, между тем, те, кто сегодня предпринимают подобные шаги, будучи сторонниками премьер-министра и «Моего шага», на самом деле, наносят вред правящей силе.

«Завтра, послезавтра нам в Стасбурге придется защищать нашу страну, скажем, из-за различных докладов, где будет написано, что был подобный случай. Зачем мы это делаем, чтобы потом героически бороться против этих докладов? Я ведь хорошо знаю, как готовятся эти доклады. Поэтому сейчас мы говорим: дорогой народ, да, вы не любите, вам не нравится, не знаю, кому-то не нравится заголовок, кому-то - что-то другое, терпите, сдерживайте себя, это демократия, вы должны терпеть разные мнения, разные формулировки», - сказал Марукян.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» и председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян также подчеркнул, что хотя в последнее время «Айели» много его критикует, но все равно нападение на любое СМИ для него неприемлемо.

«Демократия в Республике Армения не имеет альтернативы, без свободной и независимой прессы и средств массовой информации не может быть настоящей демократии. Перефразируя Вольтера, я не разделяю мнение СМИ, но готов отдать свою жизнь за то, чтобы СМИ имело право выражать это мнение. И это касается всех», - заявил Варданян.