Вице-спикер НС считает заявление Грайра Товмасяна политическим

Председатель Конституционного суда (КС) Грайр Товмасян не счел целесообразным участвовать в обсуждении Национальным собранием проекта решения об обращении в КС с вопросом о прекращении его полномочий.

Товмасян считает, что инициированный правящей фракцией «Мой шаг» процесс, «по сути, имеет политическую и субъективную целенаправленность».

Заявление Товмасяна было распространено сегодня на официальном сайте Конституционного суда.

Накануне в интервью ArmNews Товмасян сказал то же самое: процесс считает политическим.

«Этот процесс, на мой взгляд, является политическим и преследует одну цель: нейтрализовать Конституционный суд на пути принятия политических решений, как барьер, как препятствие, как орган, который в какой-то момент может сказать политическим решениям «стоп», потому что они противоречат Конституции. Настоящая цель такова. Что произойдет и какой ход получит, покажет время», - заявил глава КС.

Вице-спикер Национального собрания Ален Симонян (правящая фракция «Мой шаг») считает сегодняшнее заявление Грайра Товмасяна политическим.

«Было бы хорошо, если бы господин Товмасян присутствовал здесь. Очень негативно оцениваю его последнее заявление, а также его последнее интервью и в целом его деятельность. И могу сказать, что в своем заявлении он еще раз доказал то, о чем сегодня все говорят. То, что он остался представителем Республиканской партии Армении, оставался членом совета, и отделение от Национального собрания как института и от других партий партии «Процветающая Армения» - это очередное политическое заявление и неуважение к Национальному собранию как к институту», - сказал Симонян.

Депутат фракции «Процветающая Армения» (ППА) Геворк Петросян посоветовал спросить у Грайра Товмасяна, почему тот в своем заявлении из трех фракций парламента только у «Процветающей Армении», которая заявила о своем неучастии в голосовании по проекту о прекращении его полномочий, попросил прощения за то, что «не дал ППА возможность задать ему вопросы».

«А кто сказал, что мы обязаны участвовать в каждом процессе? Мы уже сказали, что юридические основания, на наш взгляд, недостаточные. Потому что там нет существенного дисциплинарного нарушения. Поэтому мы и не хотим [участвовать]», - сказал Геворк Петросян.