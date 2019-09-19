В парламенте введен в обращение проект о прекращении полномочий председателя КС Грайра Товмасяна

Сегодня в Национальном собрании введен в обращение проект об обращении в Конституционный суд (КС) по вопросу прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна.

Проект подготовила правящая фракция «Мой шаг». В 94-страничном документе со ссылкой на законодательство Армении и прецеденты международных судов изложены основания для прекращения полномочий председателя КС.

По утверждению главы фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, представленные основания являются вескими аргументами. «По нашей оценке, представленные нашими юристами правовые основания достаточно веские. Мы уверены, что Конституционный суд будет руководствоваться исключительно рассмотрением правовых оснований», - сказала она.

Основания для прекращения полномочий связаны с существенными дисциплинарными нарушениями, допущенными Конституционным судом в ходе рассмотрения заявления бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. По мнению авторов проекта, эти нарушения ставят под сомнение беспристрастность решения по заявлению обвиняемого по делу «1 марта» Роберта Кочаряна.

Согласно проекту, есть основания считать, что участие Грайра Товмасяна в рассмотрении заявления Кочаряна было невозможным. Указывается на отношения между Грайром Товмасяном и одним из адвокатов Кочаряна Арамом Орбеляном, которые приходятся друг другу крестным отцом и крестником. Упомянуты выдержки из интервью Грайра Товмасяна и Арама Орбеляна, в которых они признаются в этой дружбе и близости. На основании фактических данных и правового анализа в проекте делается вывод о том, что любой судья, в беспристрастности которого есть разумные сомнения, должен быть отстранен от производства.

«На данный момент у нас есть правовые основания только в связи с этим судьей, и поэтому именно сейчас проект был представлен в Национальном собрании», - сказала Макунц.

Во фракциях «Процветающая Армения» и «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») сегодня не стали выражать позицию по данному проекту, но пообещали прокомментировать его завтра после подробного ознакомления.

«Я, в частности, заранее поговорила с секретарем фракции «Процветающая Армения» Арманом Абовяном и главой фракции «Лусавор Айастан» Эдмоном Марукяном. Я поручила послать им проект, но поскольку он уже стал публичным, думаю, уже нет проблемы с ознакомлением. Я попросила их, если возможно, выразить позицию заранее», - сказала Лилит Макунц.

Беспристрастность Грайра Товмасяна в деле Роберта Кочаряна также ставится под сомнение в связи с фактом его прежнего членства в Республиканской партии. Согласно проекту, основанием для сомнения в беспристрастности является совпадение интересов второго президента Роберта Кочаряна и третьего президента Сержа Саргсяна, связанных с конкретным исходом уголовного дела «1 марта».

Для заявления Национального собрания решающее значение имело то обстоятельство, что Грайр Товмасян, при наличии многочисленных оснований для невозможности участия в производстве по делу Кочаряна, с момента принятия дела к производству избегал говорить о них, не сделал их предметом обсуждения. Даже в том случае, когда судья КС Ваге Григорян представил ходатайство о невозможности его участия и участия членов КС Аревик Петросян и Гранта Назаряна в рассмотрении этого дела на основании сомнений в их беспристрастности. Не рассмотрев ходатайство судьи, они приступили к принятию решения по заявлению Кочаряна.

Этот проект Национального собрания должен быть обсужден на очередных заседаниях. Следующее очередное заседание состоится в начале октября. Если парламент примет проект, он будет направлен в Конституционный суд. Для принятия необходимо 80 голосов «за».

«Да, наших голосов достаточно. Но я считаю, что мы должны руководствоваться не только нашими голосами. Реформы судебной системы, независимость судебной системы и доверие к ней являются ответственностью и других политических сил как носителей первичного мандата», - сказала Макунц.

Окончательное решение по вопросу прекращения полномочий Грайра Товмасяна должен принять Конституционный суд. Для этого требуются голоса не менее шести судей.