«Энергетическое сотрудничество Армении с Ираном не должно препятствовать нормальному развитию других отношений» - Пашинян

Армения прилагает все усилия для того, чтобы Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стал эффективной структурой, сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что в результате вчерашних встреч отношения Армении с участниками саммита получат новый, позитивный импульс.

Премьер подчеркнул, что только встреча с президентом России Владимиром Путиным продлилась три часа.

Никол Пашинян, кстати, по просьбе депутата правящей фракции «Мой шаг» Микаэла Золяна, также коснулся известного селфи, сделанного вчера в микроавтобусе с лидерами ряда стран, в том числе с Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани, сказав, что ничего экстраординарного не произошло, они просто сфотографировались.

«С политической точки зрения такого масштабного мероприятия в рамках Евразийского экономического союза до этого не было. Думаю, что организация нами такого масштабного мероприятия еще раз доказала, что мы действительно прилагаем все усилия для того, чтобы Евразийский экономический союз стал более эффективной структурой. Что касается селфи, что тут рассказывать? Мы сфотографировались. Это общепринятая практика, когда лидеры вместе должны участвовать в каком-то мероприятии, они передвигаются одним и тем же транспортом. Ничего необычного не произошло», - сказал Пашинян.

Микаэл Золян спросил, почему Александра Лукашенко нет на этом фото.

«Относительно президента Беларуси могу сказать, что, к сожалению, в его семье произошло несчастье, конечно, не вчера, и были определенные мероприятия, траурные мероприятия, на которых он должен был присутствовать, и поэтому он немного раньше покинул Армению, - ответил премьер-министр и продолжил: - Что касается наших двусторонних отношений, могу сказать, что наши отношения со всеми нашими партнерами в результате этих обсуждений, встреч однозначно получат новый, позитивный импульс. Могу также сказать, что у меня было две долгие встречи с президентом Российской Федерации. В общей сложности мы около трех часов обсуждали весь объем отношений наших стран».

Депутат фракции «Процветающая Армения» (ППА) Тигран Уриханян передал премьер-министру Николу Пашиняну вопрос одного из граждан о том, почему сохраняются оставшиеся от прежних властей Конституция, Избирательный кодекс, супрепремьерская система, «красные линии» и спидометры, секретные расходы, Амулсар и ряд других проблем.

В ответ на вопрос Уриханяна, что Пашинян ответит этому гражданину, тот посоветовал депутату не затрудняться, потому что правительство отвечает на поднимаемые гражданами вопросы.

«Что касается секретных расходов. То есть, чего вы хотите? В Республике Армения нет тайн? Куда мы идем, везде делаем селфи, показываем в прямом эфире. Теперь вы хотите, чтобы в Армении не было красных папок? Все расходы делаются обоснованно. Говорите об Амулсаре. Об Амулсаре мы говорили часами, километрами. Скажите этому уважаемому гражданину, пусть Вам вопросы не задает. Все эти вопросы задаются нам, и на все эти вопросы мы отвечаем. Я понимаю, что, отвечая на вопросы, Вы сталкиваетесь с трудностями, пусть граждане не обременяют Вас такими заботами», - сказал глава правительства.



«В зимние месяцы цена на газ не повысится» - вице-премьер Мгер Григорян

Депутат фракции ППА Сергей Багратян поднял вопрос о возможном повышении тарифа на газ, подчеркнув, что впереди зима, возможно ли, что граждане в декабре неожиданно узнают о подорожании газа.

Вице-премьер Мгер Григорян заверил, что такой ситуации, когда бы в декабре было объявлено о повышении тарифа, не будет.

«В зимние месяцы цена на газ повыситься не может, - подчеркнул вице-премьер, добавив, что переговоры с «Газпромом» все еще продолжаются. - Я уверен, что у нас не будет ситуации, когда бы мы были вынуждены в декабре организовать обсуждение и объявить, что с 1 января тариф повышается. Это я могу сказать однозначно. Какой бы ни была договоренность, уверен, что она не будет подлежать имплементации со следующего дня или со следующего месяца, или даже спустя три месяца. Не думаю также, что тариф изменится в сторону повышения в зимние месяцы».

Кстати, энергетические вопросы затронул также премьер-министр Никол Пашинян. Отвечая на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна, возможен ли рост объемов импорта газа из Ирана, Пашинян подчеркнул, что Армения хочет расширить энергетическое сотрудничество с Ираном, но это нужно делать так, чтобы оно не препятствовало нормальному развитию других отношений Армении.

«Этот вопрос имеет множество нюансов, над которыми нужно работать», - отметил премьер.

«Правительство в одностороннем порядке разрывает контракт с главным подрядчиком программы «Север-Юг» - компанией Corsan Corviam» - вице-премьер Тигран Авинян

В ходе правительственного часа предметом обсуждения стала также программа «Север-Юг». Депутат оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Геворк Горгисян подчеркнул, что, например, строительные работы на участке Аштарак-Талин уже год как прекращены, и по причине недостроенных дорог происходят аварии, вследствие чего уже 10 человек погибли.

В ответ вице-премьер Тигран Авинян сказал, что в настоящее время правительство в одностороннем порядке разрывает контракт с главным подрядчиком программы «Север-Юг» - испанской компанией Corsan Corviam, тем самым пытаясь ускорить работы по строительству дорог.

«Компания Corsan Corviam находится в процессе банкротства, и мы в данный момент в одностороннем порядке расторгли контракт, мы находимся в процессе расторжения контракта, и, по всей вероятности, будет также арбитражный процесс. Очень важно констатировать, что мы этим процессом также ускорили процессы возможного строительства дороги, потому что фактически компания, идущая к банкротству, была бы не в состоянии построить этот участок дороги. В данный момент мы обсуждаем с нашим международным финансовым партнером, каким путем мы будем двигаться. По всей вероятности, мы выставим это на тендер одним лотом», - сказал Авинян.

Министр экономики заверяет, что ситуация на КПП «Верхний Ларс» улаживается

Вопрос о ситуации на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе задал депутат правящей фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян. Он подчеркнул, что тысячи армянских водителей на протяжении многих дней и недель не могли пересечь границу, и поинтересовался, какие шаги предпринимает правительство для решения проблемы, особенно с учетом того, что впереди зима.

Министр экономики Тигран Хачатрян сказал, что существует законодательное требование относительно загруженности автомобилей, согласно которому транспортные средства не должны превышать предельный вес, чтобы не повреждать дороги, в результате произошло скопление машин.

Министр заверил, что ситуация уже урегулирована, на сегодняшний день количество автомобилей на таможне составляет около 300. Между тем, депутат фракции ППА Артур Даллакян был удивлен этими данными, поскольку имеющиеся у него данные совершенно другие и на самом деле скопившихся автомобилей гораздо больше.