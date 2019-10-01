В Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении и президента России

В Ереване сегодня вечером состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Армении.

Под записью «Встречаюсь с президентом РФ Владимиром Путиным» опубликовано короткое видео, на котором руководители двух государств высоко оценивают результаты проведенного в Ереване саммита ЕАЭС, в частности, участие в заседании руководителей Ирана и Сингапура, подписание между Сингапуром и ЕАЭС соглашения о свободной торговле и вступление в силу документов, подписанных между Ираном и ЕАЭС.

Пашинян и Путин также подчеркивают стратегический характер отношений между Арменией и Россией.