Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

В Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении и президента России

Владимир Путин (слева) и Никол Пашинян, Ереван, 1 октября 2019 г.

Смотрите комментарии

В Ереване сегодня вечером состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Армении.

Под записью «Встречаюсь с президентом РФ Владимиром Путиным» опубликовано короткое видео, на котором руководители двух государств высоко оценивают результаты проведенного в Ереване саммита ЕАЭС, в частности, участие в заседании руководителей Ирана и Сингапура, подписание между Сингапуром и ЕАЭС соглашения о свободной торговле и вступление в силу документов, подписанных между Ираном и ЕАЭС.

Пашинян и Путин также подчеркивают стратегический характер отношений между Арменией и Россией.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG