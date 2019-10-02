Путин и Пашинян также говорили о цене на газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин накануне также обсуждали цену на газ, поставляемый в Армению.

В беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян подчеркнул, что цена на газ будет определяться путем переговоров.

А переговоры, как ранее заявил вице-премьер Мгер Григорян, завершатся к концу года.

Вице-премьер также опроверг, что цена на газ вырастет на 30%. Он затруднился ответить на вопрос, поднимется ли цена на газ вообще.

Напомним, что с 1 января этого года «Газпром» поднял цену на газ, поставляемый в Армению, со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров.

Накануне президент Российской Федерации также встретился с супругой второго президента Армении Роберта Кочаряна, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя по делу «1 марта» и получении взятки в особо крупном размере.

Глава офиса Кочаряна Виктор Согомян не уточнил, кто явился инициатором встречи и, в частности, о чем говорили Владимир Путин и Белла Кочарян.

В российском посольстве в Армении также уклонились от каких-либо комментариев по поводу встречи Владимир Путин-Белла Кочарян, даже отказавшись подтвердить информацию о такой встрече.

Политический обозреватель Акоп Бадалян не рассматривает встречу Путина и Беллы Кочарян в контексте армяно-российских отношений, однако отмечает, что видит в ней некоторые политические посылы. «Роберт Кочарян, особенно в его нынешнем статусе, стал игральной картой почти для всех внутренних и внешних политических субъектов, и он пытается сделать это обстоятельство средством собственной защиты. С этой точки зрения мы имеем дело с ситуацией, которая продолжается уже несколько месяцев. Если мы сопоставим это с армяно-российскими отношениями, то вполне ясно, и это показал визит [Путина] в Ереван, что армяно-российские отношения здесь отнюдь не обусловлены Кочаряном, как бы это ни пытались представить», - отметил Бадалян.