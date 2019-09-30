Вице-премьер РА надеется, что поставляемый в Армению российский газ не подорожает

Вице-премьер Армении Мгер Григорян выразил надежду на то, что поставляемый в Армению российский газ не подорожает, опровергнув циркулирующую в прессе информацию о том, что Россия намерена повысить цену на газ для Армении на 30%.

Григорян провел краткий брифинг во время стартовавшей сегодня в Ереване двухдневной международной конференции под названием «Транзитный потенциал Евразийского континента», на которой присутствовали вице-премьеры всех стран-членов ЕАЭС.

На вопрос Радио Азатутюн, поднимется ли цена на газ в следующем году, вице-премьер ответил: «Я пока не могу ответить на этот вопрос. Мы надеемся, что нет».

В Ереване находится первый вице-премьер России Антон Силуанов. Мы решили поинтересоваться у него, в каком состоянии находятся переговоры по газу между Ереваном и Москвой.

Российский чиновник явно не был склонен отвечать на вопросы журналистов.

«Да, ведутся переговоры, я знаю, что они ведутся с участием нашего Министерства энергетики. Поэтому вопрос [цены на газ] будет обсуждаться на уровне соответствующих отраслевых ведомств», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, подорожает ли поставляемый Армении газ, Силуанов ответил: «Знаете, я не могу предсказать, какие решения будут приняты. Давайте дождемся результатов переговоров».

Уже в течение нескольких дней армянские грузовики стоят в очереди на российской стороне контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, что вызвало недовольство не только компаний, занимающихся грузовыми перевозками, но и экспортеров и импортеров.

С 2013 года, когда третий президент Армении Серж Саргсян сделал неожиданное для многих заявление о вступлении Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), бывшие власти Армении неоднократно заявляли, что членство в союзе облегчит выход армянских товаров и услуг на российский рынок. Между тем, на российской стороне контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» армянские грузы зачатую сталкивались и сегодня продолжают сталкиваться с препятствиями.

Накануне завтрашнего саммита ЕАЭС в Ереване находится председатель руководящего органа союза – коллегии Евразийской экономической комиссии, бывший премьер-министр Армении Тигран Саргсян, который на сегодняшней конференции, посвященной транзиту и транспортным вопросам в союзе, не только никак не упомянул о ситуации, сложившейся на российской стороне КПП «Верхний Ларс», но и с помощью телохранителей и помощников уклонился от вопросов журналистов.

О сотнях армянских грузовиков, скопившихся на КПП «Верхний Ларс», говорил вице-премьер Мгер Григорян: «Этот вопрос имеет право быть поднятым. Именно с этой целью периодически нужно организовывать подобные обсуждения на разных площадках и в конце концов привести к единому стандарту идеи грузоперевозок, транспортных инфраструктур и тарифов на территории ЕАЭС».

«Именно с этой целью мы и собрались сегодня, - повторил Мгер Григорян, выразив уверенность, что проблема будет урегулирована: - На самом деле, проблема номер один в ЕАЭС (и это не только проблема Армении, но и проблема всех стран ЕАЭС) состоит в том, что единая транзитная зона, идея единого транзитного регулирования должным образом не внедрена, что мы и пытаемся сделать. Потому что правила перевозки, правила передвижения на территории ЕАЭС должны быть стандартными. В противном случае эффективность ЕАЭС оказывается под вопросом».