Акция протеста в Ереване в поддержку задержанных в России правозащитников

Сегодня перед резиденцией президента Армении на пр. Баграмяна 26 группа правозащитников лозунгами «Свободу всем», «За нашу и вашу свободу» встретила президента России Владимира Путина, который прибыл в Ереван для участия в саммите ЕАЭС.

Таким образом демонстранты выразили поддержку своим задержанным в России коллегам, а также арестованным участником акций протеста, с июля проходивших в Москве.

Правозащитница Нина Карапетянц, которая является одним из организаторов акции на Баграмяна 26, в беседе с Радио Азатутюн сказала, что от общения с российскими коллегами у нее сложилось впечатление, что настроения там боевые.

«Они привыкли бороться так, как мы в свое время привыкли, длительная борьба укрепляет, делает убеждения сильнее, но, естественно, так жекак мы периодически были вынуждены переживать моменты отчаяния, потому что система была преступной, сейчас наши коллеги там находятся в такой же ситуации», - сказала Карапетянц.

Правозащитница подчеркнула, что только благодаря единству возможно добиться результата: «Только в том случае, когда есть поддержка, когда есть гнев народа, а также акции протеста в других странах, тогда мы видим результаты в связи с журналистами, в связи с активистами».

Карапетянц отметила, что их акция касалась не только России, но и других стран, где есть политзаключенные, особенно постсоветских государств.

«Для нас очень важно, чтобы наши коллеги, граждане, люди знали, что они не одиноки, так же как мы не чувствовали себя одинокими, когда у нас были политзаключенные», - сказала Карапетянц.

Волна российских протестов началась перед выборами в Московскую думу, когда московская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать оппозиционных кандидатов.

Эта акция протеста в Ереване сегодня была не единственной в связи с визитом Путина, во второй половине дня в Интернете было распространено видео акции, участники которой скандировали «Да здравствует Путин!».

Как выяснилось, в поддержку ЕАЭС на акцию протеста вышли Коммунистическая партия Армении и Партия во имя социальной справедливости.

Касательно того, почему они скандировали «Да здравствует Путин!», исполняющий обязанности первого секретаря Коммунистической партии Ерджаник Казарян сказал Радио Азатутюн следующее: «Потому что этот руководитель пользуется очень большим авторитетом у тех лиц, которые выразили эту точку зрения, и они считают, что он тот руководитель, который пользуется репутацией во всем мире».

Коммунистов не смущает то обстоятельство, что они поддерживают руководителя страны, которая подавляет демократические свободы и применяет силу против мирных демонстрантов.

«Мы очень хорошо знаем, кем это финансируется, почему финансируется, те же структуры, те же фонды разрушили Советский Союз, теперь они хотят разрушить Россию, поставить Россию на колени. В этом контексте мы считаем, что эти действия, возможно, были немного несоразмерными, но все равно и действия демонстрантов не были соразмерными. Они получили адекватный ответ на свои действия», - сказал Казарян.

Под конец беседы Казарян сообщил, что Коммунистическая партия собирается участвовать в следующих парламентских выборах.