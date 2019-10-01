В Ереване начал работу саммит ЕАЭС

В Ереване, в резиденции президента Армении, сегодня стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), для участия в котором в Армению прибыли лидеры семи государств.

Вчера в Ереван прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. В качестве лидера страны-наблюдателя в ЕАЭС в Армению также прибыл президент Молдовы Игорь Додон. В качестве приглашенных глав государств приехали президент Ирана Хасан Рухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. Последним в Ереван сегодня прибыл президент России Владимир Путин.

Премьер-министр Армении Никол пашинян встретил гостей у дверей президентской резиденции.

По прибытии лидеров стран в резиденцию президента Армении состоялась их краткая беседа, затем они вышли для групповой фотографии, а когда возвращались в резиденцию, журналист грузинской телекомпании «Рустави 2» подошел и задал вопрос Путину о том, когда Россия собирается вывести войска с оккупированных территорий Грузии и когда Россия сдержит свое обещание.

«Мы всегда держим свое обещание», - ответил президент России.

Сотрудники службы безопасности не позволили журналисту задать другие вопросы и оттеснили его в сторону.

С приветственным словом на заседании выступил премьер-министр председательствующей в ЕАЭС Армении Никол Пашинян, который отметил, в частности, что ереванское заседание является исключительным в том смысле, что в нем участвуют руководители Ирана и Сингапура, и, фактически, союз расширяет сотрудничество с другими странами.