В Ереване стартовал саммит ЕАЭС

В Ереване стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). С приветственным словом к участникам заседания обратился премьер-министр председательствующей в ЕАЭС Армении Никол Пашинян, затем заседание продолжилось за закрытыми дверями.

В заседании принимают участие главы государств-членов ЕАЭС: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саргсян.

В заседании ВЕЭС в расширенном составе также примут участие президент Молдовы Игорь Додон - как глава государства, имеющего статус наблюдателя, президент Ирана Хасан Рухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун - в качестве приглашенных глава государств.