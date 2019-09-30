Беларусь является нашим важным партнером, и мы очень плодотворно сотрудничаем - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который прибыл в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил: «Завтра у нас намечается заседание Высшего Евразийского экономического совета. Я думаю, что это действительно очень важное заседание, потому что с октября вступает в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, а завтра мы готовимся подписать аналогичное соглашение с Сингапуром. Это означает, что круг партнеров Евразийского экономического союза расширяется, и я очень рад, что это происходит во время председательства Армении в Евразийском экономическом союзе. Уверен, что это повысит привлекательность ЕАЭС и откроет новые возможности для бизнеса во всех странах ЕАЭС».

Пашинян подчеркнул, что «Беларусь - наш стратегический партнер, очень важным партнер, и мы очень плодотворно сотрудничаем», выразив надежду, что это сотрудничество «будет все плодотворнее и плодотворнее».

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своей речи отметил: «Я знаю, насколько Вы были заинтересованы и активно работали с Сингапуром по заключению с ним договора. Честно говоря, когда мне доложили о том, что мы должны с Сингапуром проработать вопрос заключения зоны свободной торговли, я сказал ориентироваться на Никола Пашиняна, на Армению, потому что экономики наши похожи и не думаю, что Армения будет для себя делать плохо. Поэтому мы ориентировались на ваши наработки, хотя сами тоже анализировали ситуацию, и всегда Вас поддерживали, Вы не можете этого отрицать, потому что любое Ваше обращение к нам мы всегда поддерживали. Должен Вам сказать, что это, наверное, первый случай, когда буквально за год Вы смогли не просто продвинуться, а выработать соответствующее соглашение. Откровенно говоря, Сингапур должен быть благодарен Армении за такое соглашение. Но это соглашение на пользу всем государствам, в противном случае никто бы не рассматривал его, поэтому в очень оптимальные, разумные сроки было выработано это соглашение».

Лукашенко сказал, что «даже если Армения откажется с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами, и Вы должны знать, что мы всегда готовы подставить Армении плечо, всегда».

«Так сложилось, что Вы у меня очень хороший друг, и президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану, и к руководству Азербайджана еще с тех времен, когда Гейдар Алиев был президентом, и мы начинали с ним работать. И с Вами у нас добрые отношения. Вы не переживайте, что мы будем дружить с кем-то против Армении. Абсолютно нет. Вот, приезжайте в Беларусь, покажите пальцем, что вам надо, мы готовы работать в интересах Армении. Поверьте, это такие отношения.

Я затронул такую недипломатическую тему, может, мне не стоило ее затрагивать, но я не хочу, чтобы между нами были какие-то недомолвки. Нам придется выражать чаяния армян и белорусов, нам придется с вами дружить, потому что наши народы дружны. И мы с Вами лидеры государств, которые вынуждены волю народа реализовывать. Я из этого исхожу, это не просто разговор. Вы должны поверить в мою искренность и знайте, что мы всегда хорошо будем к вам относиться, как к родным, как к братьям», - сказал Александр Лукашенко.

Выразив благодарность Александру Лукашенко за теплые слова, премьер-министр Никол Пашинян отметил: «Я думаю, что это очень важно, чтобы в наших отношениях не было темных углов, и мы всегда открыто обсуждаем все вопросы. Вы знаете, что у нас с Азербайджаном довольно непростые отношения, прямо скажем: конфликтные отношения. Мы также обсуждали этот вопрос в рамках ОДКБ. Конечно, каждое государство должно считаться с собственными интересами, но я хочу подчеркнуть, как мы уже говорили об этом, у нас есть еще и коллективные интересы, и я очень рад, что мы способны вместе работать и обсуждать все нюансы, чтобы прийти к единому мнению. Конечно, не все проблемы простые, и заниматься тем делом, которым мы занимаемся, совсем не просто. Я уверен, что у нас достаточно мудрости, достаточно храбрости и достаточно воли, чтобы решить все вопросы, и решить так, чтобы дружба и братство между нашими народами, между нашими народами развивались и становились все теплее и теплее. Я в этом уверен».