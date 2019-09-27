«Фонды открытого общества» распространили заявление в связи с движением «ВЕТО»

Финансируемая известным бизнес-магнатом и филантропом Джорджем Соросом организация «Фонды открытого общества», которая в течение последних двух десятилетий реализовывала в Армении различные программы, в последние месяцы стала объектом нападок со стороны группы лиц, называющей себя общественно-политическим движением «ВЕТО».

В последние недели члены этой инициативы ежедневно перед офисом организации встречают и провожают всех приходящих и уходящих, всех снимают на видео, обвиняют в «продаже нации», а видеоролики с этими действиями публикуют в Интернете.

Сегодня организация «Фонды открытого общества» распространила заявление, в котором отмечается, что все граждане, посещающие офис организации, на протяжении трех недель подвергаются преследованиям и психологическому давлению со стороны членов инициативы «ВЕТО».

Руководитель офиса организации в Армении Лариса Минасян подчеркивает, что каждое слово собирающихся перед офисом лиц в адрес приходящих и уходящих граждан является провокационным.

«Это больше не защищенное собрание, потому что это не мирное собрание, это акция, которая имеет тенденцию провоцировать и как таковая не должна быть защищена. Полиция рассматривает это так [как мирное собрание], и позиция такая – обратитесь в суд», - в беседе с Радио Азатутюн прокомментировала ситуацию Минасян.

Исполнительный директор армянского офиса Фонда, содействующего правозащитным и демократическим процессам в Армении, говорит, что риторика ненависти, которая ежедневно звучит в их адрес, а также в адрес посещающих их офис людей, должна быть прекращена. Минасян подчеркивает, что сегодняшнее заявление, по сути, является их первой публичной оценкой касательно организованной «ВЕТО» акции.

«Мы действительно не хотели входить в эту сферу. А это сфера лжи, даже не манипуляций, а 100-процентной лжи», - сказала она.

Говоря о том, какую конечную цель преследуют собирающиеся перед офисом организации, Минасян отметила, что это реакция против революции, как бы смешно это ни казалось. «И, наверное, то, что это может показаться смешным, является самым большим их оружием. Ты не можешь пойти и говорить против этой лжи, это несерьезно, ничто не сдерживает их в подмене реальности - ради цели, которая состоит в том, чтобы подорвать ценности. Да, попираются ценности, и сеется недоверие к правительству, к власти».

По словам главы офиса, против этой подмены не может быть никакого диалога или дискуссии. Она отмечает, что обесцененные в прошлом институты сейчас должны быть восстановлены. «Это изменение является трудным, требует больших ресурсов, требует решимости, и все это направлено против этой решимости, они подрывают ее в людях. Сеют в них мысль о том, что это разрушит нашу государственность, вызовет в нас вражду друг к другу», - сказала Минасян.

Один из организаторов этой акции, Нарек Малян, который в прошлом занимал должность советника бывшего начальника Полиции Армении Владимира Гаспаряна, заявил, что они заинтересованы в том, чтобы работе офиса не препятствовали. «Чтобы и мы имели возможность фотографировать и снимать на видео тех, кто входит и выходит из офиса и представлять это общественности», - отметил Малян.

Согласно расследованию, опубликованному несколько месяцев назад авторитетным Atlantic Council, Нарек Малян был одним из четырех лиц, связанных с первоисточником флешмоба SutNikol («Лживый Никол»). Согласно расследованию, несколько оппонентов объединились под хэштегом #SutNikol и начали сложную онлайн-кампанию, цель которой - дискредитация Никола Пашиняна и его сторонников путем распространения дезинформации и предвзятой информации.

Малян говорит, что не хочет заочно полемизировать с Ларисой Минасян и готов представить имеющиеся у них факты, если будут организованы телевизионные дебаты в формате прямого эфира.

«Я все это держу, чтобы использовать эту возможность и показать. Если я лгу, если я лжец, пусть общественность узнает об этом в прямом эфире», - сказал он.

Сегодня с заявлениями, осуждающими действия членов инициативы «ВЕТО», выступили также ряд организаций гражданского общества. Руководитель одной из них, правозащитник Артур Сакунц, который несколько раз перед офисом фонда сталкивался с участниками акции, говорит, что члены «ВЕТО» своими действиями бросают вызов ценностям демократии и прав человека.

«Вся деятельность фонда соответствует Конституции и критериям, взятым из международных обязательств, и теперь, когда они совершают эти действия, я считаю, что это не столько направлено против самого фонда, сколько против ценностей демократии и прав человека, поддерживаемых именно этим фондом», - выразил мнение правозащитник