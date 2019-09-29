Премьер-министры Армении и Сингапура обсудили широкий круг вопросов развития двусторонних отношений

Стартовал официальный визит правительственной делегации во главе с премьер-министром Республики Сингапур Ли Сянь Луном в Республику Армения.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в Ереване, на Баграмяна 26, премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян встретили главу правительства Сингапура и его супругу Хо Чин. Прозвучали государственные гимны двух государств, после чего состоялась официальная церемония встречи с участием почетного караула.

После церемонии фотографирования начались переговоры между правительственными делегациями двух стран. Приветствуя своего сингапурского коллегу в Ереване, премьер-министр Пашинян отметил: «Ваше превосходительство, я с теплотой вспоминаю недавний официальный визит нашей делегации в Сингапур, который прошел продуктивно и в прекрасной атмосфере. Мы придаем большое значение развитию и расширению отношений с Сингапуром и уверены, что Ваш визит в Ереван будет способствовать углублению и укреплению многостороннего сотрудничества между нашими странами».

Премьер-министр Сингапура поблагодарил за теплый прием. «Господин премьер-министр, Ваш визит в нашу страну был весьма продуктивным, и мы приехали в Ереван с целью придать новый импульс двусторонним отношениям. Мы придаем большое значение расширению отношений с Арменией, в том числе в области развития экономики и деловых связей», - сказал Ли Сянь Лун.

Стороны выразили уверенность, что взаимные визиты на высоком уровне будут способствовать сотрудничеству в политической, экономической и гуманитарной сферах. Собеседники коснулись работ по выполнению достигнутых еще в Сингапуре договоренностей и отметили, что двусторонние отношения продолжают динамично развиваться. В частности, Никол Пашинян и Ли Сянь Лун обсудили вопросы, касающиеся реализации совместных инвестиционных программ, роста объемов товарооборота, сотрудничества в сферах высоких технологий, туризма и других областях.

Никол Пашинян представил ход институциональных реформ в Армении, в том числе в судебно-правовой сфере, системе государственного управления, борьбе с коррупцией, улучшении инвестиционной среды и других направлениях.

Премьер-министр Сингапура подтвердил поддержку армянским коллегам со стороны правительства своей страны в деле обмена опытом в различных областях и эффективном осуществлении реформ.

Собеседники также обсудили вопросы многостороннего сотрудничества, в частности, в рамках Соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве, которое будет подписано между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром. Никол Пашинян и Ли Сянь Лун выразили уверенность в том, что как вышеупомянутое, так и двустороннее Соглашение между Арменией и Сингапуром «Об услугах, торговле и инвестициях» придадут новый импульс активизации двусторонних экономических отношений и реализации огромного потенциала в этом направлении.

Согласно сообщению, собеседники также обменялись мнениями вокруг других тем регионального значения.