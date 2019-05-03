Мошеннические группы под названием «Проверка фактов» ведут кампанию против Армении – Atlantic Council

Против премьер-министра и правительства Армении в социальных сетях проводится систематическая кампания, следы которой ведут в Россию, утверждает авторитетный американский аналитический центр Atlantic Council.

В опубликованном сегодня расследовании эксперты Лаборатории цифровых криминалистических исследований (Digital Forensic Research Lab) организации отмечают, что «бархатная революция» в Армении в мае прошлого года с одной стороны восстановила общественное доверие к правительству, проложив путь к демократическим изменениям, с другой стороны объединила тех, кто выступал против политических изменений.

Как показывает расследование, в прошедшие месяцы некоторые оппоненты объединились под хэштегом #SutNikol и начали сложную онлайн-кампанию, направленную на дискредитацию Никола Пашиняна и его сторонников путем распространения дезинформации и предвзятой информации. По мнению экспертов, эти группы используют особый метод введения общественности в заблуждение – представляясь беспристрастной организацией, проверяющей факты, для того, чтобы внушить доверие пользователям соцсетей и собрать фолловеров, затем они распространяют односторонние и разделяющие общество заявления о политических событиях.

«Эти действия не являются искренними, и они становятся все более и более активными», - говорится в экспертном докладе, в котором, в частности, отмечается, что с 15 апреля хэштег #SutNikol начал распространяться в армянском онлайн-медийном пространстве. Исследуя источник, эксперты Atlantic Council определили 4 аффилированных с ним лиц, которые в основном несут ответственность за содержание и распространение, а именно: основатель AntiFake.am Нарек Самсонян, основатели «Адекват» Артур Даниелян и Нарек Малян и основатель Blognews Константин Тер-Накалян.

«Адеквад» представляется культурным центром, который якобы «представляет то, о чем молчит «Азатутюн»». Страница была создана после революции в июне прошлого года и распространяет значительное количество видеороликов с участием Артура Даниеляна, который представляет якобы незаконные действия или ложные заявления правительства Пашиняна, приправляя это все антиамериканской риторикой. «Например, в одном из видеороликов Даниелян обвиняет Пашиняна в том, что тот держит «армию фейков», в другом он ставит под сомнение статистику по бюджету, представленную премьер-министром, или, например, его политику в энергетическом секторе», - отмечают эксперты, подчеркивая, что подобные утверждения основаны не на обоснованных доказательствах, а на сообщениях дружественных СМИ.

На другой странице, AntiFake.am, утверждается, что «ось последних событий в Армении составляют ложная информация, пропаганда и манипуляции». При этом, сайт заявляет, что его целью является раскрытие невыполненных обещаний, ложной информации, манипуляций, пропаганды, публикация «витающих в воздухе» новостей и проверка их достоверности».

«Вопреки заявлениям о независимости и нейтральности, содержание AntiFake.am в основном сфокусировано на дискредитации Пашиняна, - отмечают эксперты Atlantic Council, продолжая: - «Наиболее обсуждаемые статьи на странице содержат разделяющие общество политические комментарии, необоснованные сообщения, которые утверждают, что Пашинян посетил завод, который не существует, или что Пашинян приписывает себя успехи предыдущего правительства».

При этом эксперты заметили еще одну тенденцию: обе страницы помимо политической кампании также сфокусированы на борьбу с вакцинацией, в частности, с вакциной «Гардасил», представляя заведомо ложную информацию об этом.

В западных СМИ есть мнение, что кампания против вакцинации началась и спонсируется Россией. Это, однако, не единственный факт, который свидетельствует о вмешательстве извне. Эксперты Atlantic Council утверждают, что они нашли четкие доказательства того, что, по крайней мере, AntiFake.am не полностью контролируется из Армении. Изучение домена показывает, что веб-адрес страницы зарегистрирован в России – в Санкт-Петербурге. Более того, эксперты отмечают, что данные о регистрации этого домена и ответственного за него лица на whois.net закрыты «из соображений конфиденциальности личных данных». «Это предполагает, что ответственные сайта AntiFake.am предприняли шаги, чтобы скрыть свою идентичность», - отмечают эксперты, подчеркивая, что они нашли доказательства того, что AntiFake.am может быть связан с лицами или организациями, зарегистрированными в России.

За последние годы многие западные государства, в том числе США, Франция и Германия, заявляли, что Россия пытается вмешиваться в их внутриполитическую жизнь посредством интернета и онлайн-технологий. После президентских выборов 2016 года Вашингтон даже ввел санкции в отношении руководителей и менеджеров российской «фабрики троллей». Кстати, эта структура, которая распространяет фейковые новости, вносить разобщенность в общество и хвалит администрацию Путина, также зарегистрирована в Санкт-Петербурге.