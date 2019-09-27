Армения продолжает оставаться в диапазоне высокого экономического роста - премьер

В Армении в августе текущего года по сравнению с августом прошлого года показатель экономической активности составил 7,6%, что означает, что Армения продолжает оставаться в диапазоне высокого экономического роста, сегодня написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«По результатам августа, годовые показатели 2019 года следующие: показатель экономической активности составил 7%, рост в сфере промышленности - 9,5%, в сфере строительства – 4,4%, рост в сфере товарооборота – 9%, в сфере услуг – 15,5%, рост среднемесячной зарплаты – 5,7%, экспорта – 4,6%», - пояснил премьер, добавив, что «в августе не только не было инфляции, более того, была зафиксирована дефляция».

«В целом, Армения продолжает находиться в зоне низких показателей инфляции», - подчеркнул Пшаинян.

«Это достаточно хорошие показатели, и я всех хочу призвать работать еще лучше», - заключил глава правительства.