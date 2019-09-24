Пашинян на форуме Лос-Анджелес-Армения представил приоритетные направления экономики Армении

Второй день визита в США Никол Пашинян начал с проводимого в Лос-Анджелесе экономического форума.

В форуме Лос-Анджелес-Армения принимали участие около 300 местных бизнесменов, бизнесмены, представляющие штат Калифорния, которым премьер-министр Армении рассказал про инвестиционный климат страны, сказал, что после смены власти теперь запланирована экономическая революция.

Пашинян представил приоритетные направления экономики Армении: информационные технологии, сельское хозяйство, туризм. Глава правительства сказал, что стержнем его политики является исключение коррупции и монополий.

Уже во второй половине дня премьер-министр Армении из Лос-Анджелеса отбыл в Сан-Хосе, во всемирно известную Силиконовую долину, где находятся штаб-квартиры ряда известных компаний и корпораций, представляющих сферу информационных технологий. Как известно, там работают также много армян, в основном прибывшие из Армении в последние годы специалисты в сфере ИТ, с которыми премьер-министр провел примерно часовую встречу, ответил на их вопросы. И, конечно, на этой встрече вновь не был обойден стороной вопрос Амулсарского рудника.

«Я всегда удивляюсь этому качеству нашего народа, что можно приехать в Силиконовую долину и сделать вывод, что нам рудник не нужен – в стране, где вся политика была построена в первую очередь на рудниках. История США – это история рудников, потому что люди приехали сюда в из-за «золотой лихорадки», затем за медью, затем за углем, затем за нефтью, затем за газом, и ваш вывод, утверждение в Соединенных Штатах, что рудник не нужен. Вы говорите, что Армения должна быть аграрной страной, где всегда на полях должны пастись бараны, а мы должны сидеть в папахе под деревом. Это об общей идее», - сказал Пашинян.

«А что касается Амулсарского рудника, вы знаете, на тот же вопрос есть тот же ответ: в связи с этим рудником мы должны быть честными до конца, и с армянской общественностью, и с международным сообществом. Это очень важная констатация, и моя констатация следующая: если этот рудник возможно эксплуатировать в рамках заявленных эксплуатирующей компанией обязательств, то есть, на 100 процентов экологически безопасно, он будет эксплуатироваться, если невозможно - не будет. Я говорю, что мы до конца должны идти за правдой», - подчеркнул глава правительства Армении.

В Силиконовой долине премьер побывал к крупной компании Nvidia, а также посетил Synopsis. Он поинтересовался тем, как развивалась эта сфера, какой путь прошла, а также попытался понять, как этот опыт может быть применен в Армении.

Пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян в беседе с журналистами сказал: «Вы, наверное, знаете, что и в прошлом власти говорили о приоритете ИТ-сферы, это, кажется, стало модным заявлением, которое не подкреплялось конкретными действиями. В данном случае это не так: тот факт, что власти создали в составе правительства Министерство высоких технологий, тот факт, что было сочтено приоритетом в ходе короткого визита один день посвятить Силиконовой долине и этому посещению, тот факт, что премьер-министр согласился и с удовольствием должен встретиться с работающими здесь армянами, и также тот факт, что во время этого визита подписываются несколько соглашений, показывают, что это не слова, а действительно решимость уделять как можно больше внимания деятельности правительства в этой сфере».

«Все, что касалось этого клубка, было сказано»

Кстати, Карапетян сегодня также отреагировал на очередное нашумевшее заявление бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна, сказав: «Я сомневаюсь, что он станет говорить, мы высказали наши подходы, думаю, говорить что-то еще в данный момент бессмысленно. Все, что касалось этого клубка, этой проблемы, было сказано».

На замечание одного из журналистов, что свое вчерашнее заявление Артур Ванеуян начал с того, что сказал, что Никол Пашинян направляет к нему людей, чтобы он прекратил говорить, а сам нарушает договоренность о том, чтобы хранить молчание, пресс-секретарь премьер-министра ответил: «Мне подобное неизвестно, и я сомневаюсь, что он говорит правду».

«Какой-либо подготовительной работы для встречи на высшем уровне не велось»

Владимиру Карапетяну задали вопрос о том, возможно ли, что завтра в Нью-Йорке состоится встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана. На это пресс-секретарь премьер-министра ответил: «Знаете, обычно подобные встречи готовятся. Эффективность встречи на ногах для меня не столь уж понятна. Я не хочу исключать этого, но поскольку какой-либо подготовительной работы для встречи на высшем уровне не велось, думаю, это преждевременно».

В то же время, Карапетян отметил большую важность встречи на уровне министров иностранных дел, «которая после некоторого перерыва даст возможность уточнить наши подходы, наши ожидания, мы попытаемся услышать обновление подходов Азербайджана, есть ли некоторые изменение в позиции официального Баку, и я надеюсь, что это может способствовать встрече лидеров, но в данный момент говорить об этом рано».

Из Сан-Хосе премьер-министр направился в Нью-Йорк. Напомним, завтра он во второй раз в качестве руководителя Армении выступит с речью в Генеральной Ассамблее ООН.