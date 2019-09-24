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Песков подтвердил, что Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Ереване

Президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков

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Президент России Владимир Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Ереване 1 октября.

Это подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Также Песков сообщил журналистам, что вместе с руководителями нескольких стран Путин примет участие в заседании Валдайского клуба в Сочи 3 октября.

«Участниками сессии будут президент Азербайджана [Ильхам] Алиев, король Иордании Абдалла [II], президент Казахстана [Касым-Жомарт] Токаев, президент Филиппин [Родриго] Дутерте», - передает слова представителя Кремля российское информагентство.

«Этому будут предшествовать отдельные двусторонние встречи, которые Путин со своими коллегами проведет», - добавил Дмитрий Песков.

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