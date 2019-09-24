Губернатор Вайоц Дзора решил подать в отставку

Губернатор Вайоцдзорской области Армении Трдат Саргсян на своей странице в Facebook написал о своем решении уйти в отставку.

В своем посте Саргсян представил разъяснения в связи с инцидентом, связанным с жестоким избиением подполковника в Ехегнадзоре.

«Как я уже говорил, я был дома во время инцидента. Я представил следственному органу доказательства, подтверждающие этот факт. Уверен, что будет проведено объективное расследование, и виновные будут наказаны… Я вновь отрицаю связь с этим инцидентом, но считая более важным становление политической этики и политической ответственности в новой Армении, я объявляю о своем решении уйти в отставку после завершения широкомасштабных стратегических военных учений, которые стартуют сегодня», - написал Трдат Саргсян.