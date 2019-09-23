Премьер-министр Армении в Лос-Анджелесе провел пресс-конференцию и митинг (ВИДЕО)

После встречи с лидерами армянской общины Калифорнии в Лос-Анджелесе находящийся с визитом в США премьер-министр Армении Никол Пашинян провел пресс-конференцию. После нее он выступил на митинге, на котором собрались многочисленные представители местной армянской общины.

На пресс-конференции премьер-министра Армении присутствовали представители армянских СМИ Калифорнии, а также журналисты, прибывшие в Америку из Армении для освещения визита главы армянского правительства.

Никол Пашинян ответил на ряд вопросов представителей СМИ об отношениях Армения-Диаспора и разработке эффективного рабочего формата общения, формировании общеармянской повестки дня и общенациональных дискуссий по ней, о повестке визита в США, запланированных встречах и намеченных к подписанию документах, о ситуации вокруг Амулсарского золотоносного рудника, сотрудничестве между государством и церковью, политических процессах и событиях, происходящих в Армении, и т.д..

В ходе митинга на площади «Гранд Парк» в Лос-Анджелесе Пашинян в основном говорил о привлечении армянской диаспоры к программам развития Армении. В частности, он призвал представителей зарубежных армянских общин вкладывать капиталы в Армению, «обогащаться и обогащать» страну, а также способствовать налаживанию дружеских связей со странами их проживания и исторической родиной.