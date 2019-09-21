Пашинян: В апреле-мае 2018 года в Армении состоялся новый референдум о независимости

Сегодня, 21 сентября, по случаю 28-й годовщины независимости Армении премьер-министр Никол Пашинян созвал в Гюмри праздничный прием.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, на приеме премьер-министр направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Армения.

«Сегодня 21 сентября, один из самых важных дней в истории нашего народа, один из самых больших праздников, когда 21 сентября 1991 года состоялся референдум о независимости Армении, и 98% населения Армении проголосовало за независимость.



Это такой процесс, который достиг своего апогея 21 сентября 1991 года. Этот процесс начался в 1988 году с Карабахского движения, когда наш народ в Республике Армения и Арцахе (Карабахе - ред.) выразил желание быть свободным, сплоченным и сильным. До 21 сентября 1991 года - 23 августа 1990 года, была принята Декларация о независимости Армении, и, таким образом, армянский народ де-юре начал свой путь к независимости.

Сразу после обретения независимости, признания субъектом международного права наш народ, Республика Армения и Арцах столкнулись с серьезными испытаниями. Фактически, начавшийся несколько лет назад конфликт перерос в полноценную войну, в которой армянский народ смог одержать победу благодаря своему единству и своей воле. Эту победу вершили прежде всего борцы за свободу, которые добровольно вызвались защищать свою родину. Они достойно выполнили свою миссию и не позволили растоптать свою родину, после чего начался гораздо более сложный процесс государственного строительства.

И мы видели много разочарований в годы независимости, мы видели эмиграцию, мы видели экономические и политические трудности, мы видели довольно печальный процесс, когда наступило время, когда в прессе почти каждый день вставал вопрос, каким был бы результат, если бы сегодня, то есть через 5, 10, 15 или 20 лет после 1991 года состоялся референдум о независимости.

Конечно, я всегда был убежден, что во все времена, когда бы ни проводился референдум о независимости, наш народ сказал бы единое «да» независимости. Я никогда не сомневался в этом, но должен отметить, что в этот период было много сомнений, и, в конце концов, также был дан ответ на этот вопрос, потому что я считаю, что в апреле-мае 2018 года в Республике Армения состоялся новый референдум о независимости, и сотни тысяч граждан, которые вышли на площади, вышли на улицы в Республике Армения и в диаспоре, они выступили также решительно и уверенно сказать «да» независимости Республики Армения.

Это был новый референдум о независимости, который показал, что армянский народ в течение 27 лет не только не утратил своей воли к независимой государственности, суверенитету, демократии, но также стал более решительным, более уверенным, более сильным и более твердо стоит на ногах.



Итак, сегодня 21 сентября, 28 лет 21-му сентября, и мы собрались здесь, чтобы еще раз подтвердить, что независимое государство Армения отныне будет существовать на этой планете вечно, и у армянского народа достаточно воли, достаточно мудрости, достаточно знаний, достаточного таланта и достаточно решимости создавать и нести бремя государственности на своих плечах, нести ответственность за свою государственность и свободно и счастливо жить в этой государственности как гордые граждане свободной страны.

И, следовательно, да здравствует свобода, да здравствует Республика Армения, да здравствует Республика Арцах, да здравствуем мы и наши дети, так как живем и будем жить в свободной и счастливой Армении. Да здравствуют наши внуки, да здравствуют наши правнуки, да здравствуют внуки и правнуки наших внуков и правнуков, которые будут жить в свободной, счастливой, сильной, непобедимой и победившей Армении», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.