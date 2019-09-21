Серж Саргсян: Проведение разделительных линий в собственном обществе опаснее выстрела врага

Проведение разделительных линий в собственном обществе опаснее выстрела врага. Такое мнение сегодня в поздравительном послании по случаю Дня независимости высказал третий президент Армении, председатель Республиканской партии Армении Серж Саргсян.

«В этот самый важный для нас праздник я хочу, прежде всего, поговорить об ответственности и обязанности. Независимость не абстрактна, она очень субъектна и ощутима: это наш язык как воплощение нашего существования и самобытности на протяжении тысячелетий, наша вера, традиционная семья, культура, собранные в нашем суверенном государстве земли, которые пропитаны кровью и потом наших свободолюбивых братьев и сестер», - написал бывший глава государства.

«Поэтому наша ответственность, особенно сегодня, в эти неспокойные времена, заключается в том, чтобы сохранять и защищать эти ценности от всевозможных посягательств, быть бдительными, когда не имеющие родины проповедники ложных ценностей и морали стучатся в нашу дверь, сохранять в чистоте, развивать и обогащать наши национальные ценности и передавать их дальше грядущим поколениям, быть стойкими перед лицом всех опасностей, угрожающих нашей духовной и физической безопасности, препятствуя их продвижению. Это долг и обязанность нашего поколения независимости перед Родиной и нацией», - говорится в послании, опубликованном на официальном сайте Республиканской партии Армении.

«Самый жестокий, но справедливый враг пропаганды и политических мифов – это реальность. Мы должны смотреть прямо в глаза реальности, отделять разрушительную ложь от правды, осознавать, что вместо прославления храбрости наших сыновей ставить под сомнение победу, одержанную в войне за независимость, из-за сомнительных целей ломать дух победоносного солдата, считать достижения почти тридцатилетней государственности провалом, проводить разделительные линий в собственном обществе опаснее выстрела врага», - подчеркнул третий президент Армении.

«Я оптимист, я верю в мудрость нашего народа. Я уверен, что на этом этапе нашей многовековой истории мы будем свято привержены нашей обязанности защищать независимость, восстановленную ценой многих жертв и лишений, поставим себя выше всяких преходящих интересов, будем сплоченными и трезвыми, осознавая внешние угрозы нашей единственной Родине», - заявил Серж Саргсян.