Премьер-министр Армении посетил воинский пантеон «Ераблур»

По случаю 28-й годовщины независимости Республики Армения премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном и другими официальными лицами сегодня посетил воинский пантеон «Ераблур», чтобы «воздать дань уважения памяти погибших за независимость Родины воинов». Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

«Премьер-министр возложил цветы к могилам Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей», - говорится в сообщении.