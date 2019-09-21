В Армении празднуют День независимости

Сегодня Армения празднует День независимости. В этом году отмечается 28-я годовщина со дня провозглашения независимости страны.

На состоявшемся 21 сентября 1991 года референдуме народ Армении подавляющим большинством голосов проголосовал за выход из состава СССР и создание независимого государства.

Согласно принятому властями решению, основные праздничные мероприятия по случаю Дня независимости в этом году пройдут во втором по величине городе Армении – Гюмри.

Накануне ряд зарубежных лидеров, в том числе президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, уже поздравил президента Армении Армена Саркисяна по случаю Дня независимости.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в своем послании российский лидер, в частности, отметил: «Отношения наших стран базируются на традициях многовековой дружбы, духовной близости и взаимном доверии. Дальнейшее развитие союзнических отношений, а также плодотворное сотрудничество по разным направлениям полностью соответствует интересам народов Армении и России и созвучно укреплению регионального мира и стабильности».