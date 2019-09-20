Экологи продолжат акции протеста «до тех пор, пока программа Амулсара не будет окончательно закрыта»

Граждане, выступающие против эксплуатации Амулсарского золотоносного рудника, сегодня с раннего утра в Джермуке начали забастовки.

«Когда сегодня, в данный момент, джермукцы вышли на улицы и проводят забастовки, шествия, это от того, что сколько лет их голос не был услышан. И в течение стольких лет многие местные и иностранные специалисты, обладающие высоким авторитетом, все время говорили, что рудник содержит в себе риски, и все эти факты проигнорированы на данный момент. И мнение специалистов, и мнение сообщества, и вообще мнение населения. И теперь все эти акции, шествия предназначены просто для того, чтобы заявить о нарушенных правах, чтобы наш голос был услышан, потому что иначе он игнорируется», - сказала эколог Ани Хачатрян.

Сегодня вечером в столице стартует шествие, а до этого в разных частях города были организованы мероприятия.

Старт был дан из сквера Маштоца.

«Мы будем говорить об общих экологических проблемах в Армении, о том, какие угрозы существуют в Армении в глобальном климатическом контексте, и какие проблемы у нас уже есть в результате антропогенной деятельности», - сказала эколог Анна Шахназарян.

Экологи говорят, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока правительство не запретит эксплуатацию рудника. «Все будет продолжаться до тех пор, пока мы не победим, пока программа Амулсара не будет окончательно закрыта, пока положительное заключение не будет признано утратившим силу», - сказала Ани Хачатрян.

Между тем, премьер-министр Армении, выслушав все заинтересованные стороны, международных экспертов и проведя несколько обсуждений со сторонами, заявил, что нет никаких правовых оснований для запрета эксплуатации Амулсарского рудника и власть не собирается предпринимать какие-либо незаконные шаги в вопросе Амулсара.

В свою очередь, британо-американская компания обещает при эксплуатации золотого рудника применять новейшие технологии, благодаря чему на окружающие общины не будет оказываться негативное воздействие, вода и почва не будут загрязняться, пыль не будет распространяться на курортный город Джермук.

Премьер-министр также попросил разблокировать ведущие к руднику дороги, которые заблокированы защитниками окружающей среды уже больше года, заверив, что если возникнет легитимная необходимость перекрыть дорогу, правительство своими рычагами, данными ему полномочиями перекроет эту дорогу.

В настоящее время вопрос эксплуатации Амулсарского рудника находится в ведении Инспекционного органа по экологии и недрам и в рамках расследуемого в Следственном комитете уголовного дела. Никол Пашинян направил в инспекцию распоряжение о новых проверках.