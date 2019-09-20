Тоноян: Решение о гражданах Азербайджана будет принято в Степанакерте

Министр обороны Армении Давид Тоноян не исключает возможность обмена двух арестованных в Азербайджане армянских пленных - Карена Казаряна и Араика Казаряна на находящихся в Степанакерте граждан Азербайджана Дилхама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Об этом Тоноян сказал сегодня на брифинге с журналистами.

«У меня вчера была встреча с представителем Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении, мне передали официальное предложение Азербайджана. Есть некоторые вопросы для обсуждения, которые я сейчас раскрыть не могу. Требуется дополнительная работа для уточнения некоторой информации. Когда мы получим эту уточненную информацию от азербайджанской стороны, мы ответим», - сказал министр обороны.

«В принципе мы не против возвращения граждан Республики Армения в свои дома и будем содействовать этому процессу, - продолжил министр. - Это чисто гуманитарная операция, и я вижу и отличаю этих двух граждан Армении, и граждан Азербайджана или граждан других стран, которые сейчас находятся в Нагорном Карабахе. Я рассматриваю это не с точки зрения обмена, это неправильный подход, по крайней мере, со стороны министра обороны. Я работаю, чтобы вернуть своих граждан в Армению».

На просьбу уточнить, не исключает ли он возможность того, что двое армянских пленных могут быть обменены на Аскерова и Гулиева, Тоноян ответил: «Не исключаю. Но это должно быть сделано в соответствии с суверенным решением Нагорного Карабаха».

На напоминание о том, что официальный Степанакерт считает подобный обмен неприемлемым и что пресс-секретарь лидера Нагорного Карабаха Давид Бабаян в беседе с Радио Азатутюн даже назвал это «цинизмом», Давид Тоноян ответил: «С заявлением о том, что Нагорный Карабах это исключает, честно говоря, я не знаком».

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн министр ответил: «Я еще раз повторяю, я не могу ничего исключать, но решение об этих гражданах Азербайджана будет принято в Степанакерте. Что касается граждан Республики Армения, причем невоенных граждан, я несу непосредственную ответственность за их возвращение, и я делаю все возможное, чтобы это произошло».

Кстати, на замечание журналиста о том, что в плену в Азербайджане находятся три армянина, один из которых, однако, не является гражданином Армении, и на вопрос, почему об этом человеке не упоминается, Тоноян ответил: «И в Армении тоже есть еще несколько азербайджанцев».

Радио Азатутюн попросило пресс-секретаря лидера Карабаха Давида Бабаяна прокомментировать сегодняшнее заявление министра обороны Армении.

«Это очень важное заявление. Армения фактически вынуждена и в политическом, и в правовом плане ответить Азербайджану, потому что, в конце концов, такое письмо было направлено также официальному Еревану. И тот факт, что г-н Тоноян сделал такое заявление, что это суверенное право Степанакерта, очень важно, это ответ Азербайджану. Почему? Потому что Азербайджан направляет письмо Армении, Еревану, этим показывая, что Арцаха нет, нет государственности Арцаха, что это решает Армения, Армения является агрессором и т. д.. Такой ответ ставит Азербайджан на место», - сказал Бабаян.

«Официальный подход Степанакерта заключается в следующем: как бы ни было тяжело с моральной, эмоциональной точки зрения, мы не можем вернуть террористов и убийц. Они должны понести свое наказание. Если мы возвращаем, повторяю, это то же самое, что вернуть Сафарова, это то же самое, что забыть о преступлениях Сафарова и этих преступников. Это то же самое, что демонтировать государственность Арцаха, показать, что у нас нет государственных структур и т. д., здесь тысяча и один вопрос. Это вбивает кол в имидж Арцаха, это ослабит наше единство изнутри, многие другие вопросы. Это подстегнет терроризм в Азербайджане, и появятся сотни новых сафаровых, аскеровых, придут разные террористы и совершат теракты в Ереване, Степанакерте, зная, что наказания не будет. Мы этого не хотим и не позволим», - заявил представитель Степанакерта.