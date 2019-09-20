В Степанакерте считают предложение Баку неприемлемым

Официальный Степанакерт считает неприемлемым заявление Баку о готовности обменять двоих задержанных в Азербайджане армян – Карена Казаряна и Араика Казаряна, на содержащихся в заключении в Степанакерте азербайджанцев Дилхама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Пресс-секретарь лидера Нагорного Карабаха Давид Бабаян назвал это заявление циничным.

«Это вызов всему миру, и не исключено, что официальный Баку предпримет более отвратительные шаги, такие как захват заложников-армян в разных странах, будь то политики, общественные деятели, актеры, певцы и так далее для того, чтобы попытаться обменять их на этих двух террористов. Все это требует серьезных выводов, мы должны быть готовы ко всему. Азербайджан обязан освободить армянских заложников, потому что они не являются ни преступниками, ни террористами, в отличие от Аскерова и Гулиева», - заявил Бабаян в беседе с Радио Азатутюн.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян накануне заявил, что армянским властям известно о заявлении Баку и что этот вопрос обсуждается. «Учитывая деликатность вопроса, мы заявим об этом публично, когда приблизимся к какому-либо решению», - отметил Карапетян.

В июне 2019 года в Армению был возвращен Завен Карапетян, который оказался на территории Азербайджана два года назад, а Армения в свою очередь возвратила Азербайджану его гражданина Эльвина Ариф оглу Ибрагимова, который незаконно пересек государственную границу Армении.