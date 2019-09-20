Байден: США должны раз и навсегда подтвердить свою позицию в вопросе Геноцида армян

Соединенные Штаты Америки должны раз и навсегда подтвердить свою позицию в вопросе Геноцида армян, заявляет бывший вице-президент США, представитель Демократической партии Джо Байден.

В письме от 16 сентября, направленном Американскому комитету «Ай дат», текст которого опубликовал комитет, Байден, в частности, написал: «Уважаемые друзья, мы благодарны за вашу непрестанную приверженность и лидерство с целью укрепления отношений между США и Арменией. В то время, как демократические принципы во всем мире подвергаются нападкам и прогресс десятилетий находится под угрозой, смелое лидерство в защиту наших общих ценностей и нашего общего видения будущего становится более важным, чем когда-либо».

«Соединенные Штаты должны раз и навсегда подтвердить свою позицию в вопросе Геноцида армян. Мы никогда не должны забывать или молчать об этой ужасающей и систематической кампании по истреблению народа, которая привела к гибели 1,5 миллионов армянских мужчин, женщин и детей и массовой депортации 2 миллионов армян. Если мы полностью не признаем, не будем поминать и не будем рассказывать нашим детям о геноциде, выражение «Больше никогда» потеряет свой смысл. Факты должны быть такими же ясными и убедительными для будущих поколений, как и для тех, чьи воспоминания омрачены трагедией. Неспособность помнить или признать факт геноцида только открывает путь для будущих массовых злодеяний, - подчеркнул бывший вице-президент США, резюмировав: - Армяно-американские отношения развивались благодаря вашему голосу и вашему лидерству, и я верю, что вы продолжите выступать и бороться против несправедливости, где бы она ни была».

Комитет «Ай дат» отмечает, что как сенатор Байден последовательно оказывал поддержку проблемам американских армян, законодательным инициативам по признанию Геноцида армян. Он также является автором резолюции, представленной в 2007 году и единогласно принятой комиссией по внешним отношениям Сената, в которой призывалось уважать помять турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, который был убит за поднятие вопроса Геноцида армян.

«Тем не менее, администрация Обама-Байден после прихода к власти в течение двух президентских сроков выступала против всех процессов, связанных с признанием Геноцида армян, продолжая быть частью политики отрицания Турции», - подчеркивает Американский комитет «Ай дат».

Напомним, согласно опросам, Байден является ведущим кандидатом от демократов на предстоящих в 2020 году выборах президента США.