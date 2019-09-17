Ванецян: Пусть никто не пытается связать меня с Микаэлом Минасяном

Артур Ванецян, вчера ушедший в отставку с поста директора Службы национальной безопасности (СНБ), призывает представителей бывших властей оставаться в своем политическом прошлом и не пытаться вмешиваться в его отношения с нынешней властью.

Отметим, что некоторые представители бывшей власти вчера в течение всего дня приветствовали шаг Ванецяна уйти в отставку, подвергнув критике премьер-министра Никола Пашиняна.

«Хочу призвать всех не пытаться, так сказать, ловить рыбу в мутной воде, не пытаться втянуть меня в свои игры. Это воодушевление бывших, которое заметно со вчерашнего дня, я хочу сказать, чтобы они оставались в своем бывшем политическом прошлом и не пытались вмешиваться в мои нынешние отношениях с действующими властями. Мы знаем, какие это отношения, и мы знаем, как их продолжим», - в беседе с двумя СМИ сказал Артур Ванецян.

Он также коснулся заявления, сделанного вчера пресс-секретарем премьер-министра Никола Пашиняна Владимиром Карапетяном, предупредив, чтобы никто не пытался связать его с бывшим послом Армении в Ватикане, зятем экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаэлом Минасяном.

Напомним, Владимир Карапетян, комментируя заявление Ванецяна об отставке, сказал, что «необходимо выяснить, кто написал текст, приписываемый Артуру Ванецяну». «Надеемся, что его авторами не являются пиар-офисы коррупционеров, которые «по недоразумению» избежали уголовной ответственности. Мы призываем генерала Ванецяна не терять достоинства офицера, на которое он ссылается», - сказал пресс-секретарь премьер-министра.

Ванецян сегодня сказал: «Этот текст был написан мной и отредактирован моим советником Арменом Давтяном. Мы вместе работали над этим текстом. И я считаю просто наивностью, что меня могут пытаться связать… как там эта формулировка, с коррупционерами... Скажу конкретнее: пусть никто не пытается связать меня с Микаэлом Минасяном, потому что Микаэл Минасян - это для меня человек, который еще должен ответить на многие вопросы перед законом Республики Армения. Премьер-министр вчера заявил, что ведется расследование. Будет проведено расследование, и оно ответит на вопрос ог том, должен ли Микаэл Минасян предстать перед законом или нет».

Ванецян, который занимал должность главы СНБ 1,5 года, сегодня так и не объяснил причины своей отставки, а также формулировки в опубликованном им тексте заявления. На вопрос, есть ли у него желание заниматься политикой, бывший директор СНБ ответил, что при принятии решения об отставке не консультировался с какой-либо политической силой, поставил в известность только членов семьи.

Тем не менее, Артур Ванецян подчеркнул, что ничего нельзя исключать: «Сейчас я не буду давать каких-либо комментариев о намерении идти в политику или заниматься политикой. Я в данный момент сосредоточусь на развитии нашего футбола. Пройдет время, и я, возможно, приму решение».

Между тем, по убеждению парламентской оппозиции, должны прозвучать разъяснения о том, почему директор Службы национальной безопасности подал в отставку.

Глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян сегодня во время парламентских брифингов подчеркнул: «Граждане всегда должны знать, кто и почему уходит в отставку или кого и за что увольняют. Мы критиковали это при Серже Саргсяне, когда было закрытое управление. Теперь в контексте прозрачного демократического управления я считаю, что должны быть даны исчерпывающие ответы на вопрос о том, в чем дело».

Напомним, что вчера премьер-министр Никол Пашинян в ответ на вопрос Радио Азатутюн так и не указал причину отставки Ванецяна.

Хотя Артур Ванецян заверил, что в данный момент думает не о политике, а о футболе, однако Эдмон Марукян считает, что Ванецян своим заявлением об отставке положил начало своей политической деятельности. «Это будет посредством создания партии или в другом виде, я в этом заявлении увидел это. Посмотрите, что в эти дни пишет пресса, что он должен сказать, с чем он был не согласен, он должен сказать, он должен сказать… Мы тоже говорим, премьер-министр должен сказать, почему захотел его уволить. Вот когда он начнет «должен сказать», это станет началом его политической деятельности или так называемой политической кампании, которая сейчас подготавливается», - сказал Марукян.

В самой большой оппозиционной парламентской фракции, возглавляемой Гагиком Царукяном «Процветающей Армении», не спешат комментировать отставку Ванецяна, мотивируя это нехваткой информации. «Мяч находится на поле власти, и они должны пролить свет на этот процесс», - заявили во фракции.

В правящей фракции «Мой шаг» звучат различные оценки. Участвующая в парламентских брифингах Арусяк Зулхакян сказала, что для нее ясно, что Ванецян не соответствовал тем ожиданиям, которые были у политического большинства. Другой депутат от власти, Сурен Григорян, подчеркнул, что не хочет выяснять, почему директор СНБ ушел в отставку. «Я конкретно не хочу этого знать. Для меня данный ответ достаточен», - сказал он.

Добавим, что директора СНБ назначает и освобождает от должности президент республики по предложению премьер-министра. Пока не известно, кто заменит Ванецяна. В СНБ Радио Азатутюн сообщили, что пока исполняющий обязанности директора не назначен.