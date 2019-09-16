Футбол: Мхитарян забил гол в дебютном матче за «Рому»

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян отличился в своем дебютном матче за «Рому» в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

Мхитарян вышел на матч в основном составе римского клуба. На 22-й минуте встречи он стал автором третьего гола «Ромы». Матч завершился победой римлян со счетом 4:2.

Выступавший за лондонский «Арсенал» Мхитарян перешел в «Рому» на правах аренды в начале месяца. Срок соглашения с 30-летним армянским футболистом рассчитан до 30 июня 2020 года.