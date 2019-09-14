Пашинян поздравил Медведева с днем рождения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание главе российского правительства Дмитрию Медведеву по случаю дня рождения.

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Позвольте мне от имени правительства Республики Армении и от себя лично поздравить Вас с днем рождения. Благодаря Вашей многолетней деятельности на высоких государственных должностях Вы пользуетесь большим уважением во всем мире и, в частности, в Армении. Ваш богатый опыт в качестве руководителя и политического деятеля крайне востребован не только в деле развития стратегических взаимоотношений между нашими двумя странами, но и на всем евразийском пространстве. С большим уважением я подтверждаю нашу готовность к продолжению и укреплению дружественного диалога и совместной работы во имя благосостояния народов России и Армении. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, от всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия», - говорится в послании, распространенном пресс-службой главы армянского правительства.

Отметим, что Дмитрию Медведеву сегодня исполнилось 54 года.