В Гюмри число безработных в 40 раз превышает число вакантных рабочих мест

По показателю безработицы Гюмри на протяжении десятилетий занимает передовые позиции. Нынешний год не стал исключением: второй по величине город Армении не уступил первое место ни одному другому городу.

В последние годы работодатели и ищущие работу находят друг друга на ярмарке труда. В этом году 36 работодателей Ширакской области предлагают безработным 380 вакантных рабочих мест.

А число ищущих работу, по официальным данным, примерно в 40 раз превышает число вакантных рабочих мест.

На вопрос Радо Азатутюн, что предлагают работодатели, один из них ответил: «Нам нужны специалисты для изготовления дверей и окон».

«Мы представили следующий вакантные места: нам нужны пять столяров, пять бетонщиков», - сказал другой работодатель.

Найти работу в Гюмри довольно трудно. Безработные обходят павильон за павильоном, пытаясь найти ту работу, которой соответствовали бы их профессиональные навыки. Многие, конечно, так и не находят подходящую работу.

«Я художник-модельер, дизайнер одежды, но интересуюсь также другими сферами», - сказала одна из находящихся на ярмарке труда безработных.

«Три года я был зарегистрирован в центре занятости, искал работу сторожа, ее нет, опять ищу. Найти бы хоть какую-то работу, чтобы можно было прожить», - сказал другой безработный.

Директор Ширакского территориального центра Амаля Адамян говорит, что ярмарки труда довольно эффективны и многие именно здесь находят работу. В любом случае в области есть вакантные рабочие места, которые на протяжении многих лет не удается заполнить.

«Ну, врачи, по понятным причинам, потому что мало ресурсов, многие студенты сегодня уезжают и из Еревана не возвращаются. В Ереване сконцентрированы все ресурсы. Что касается педагогов, то это происходит больше по причине некоторых трудностей с транспортом в далеких деревнях, а также [низкой] зарплаты», - сказала Адамян.

Правительство осуществляет программу, которая, по оценке чиновников, позволит заполнить годами остававшиеся вакантными рабочие места.

«Программа по содействию нахождению работы в других местах является серьезным ресурсом, который мы можем использовать и перевозить людей в другие места по этой программе. То есть, мы в течение двух лет компенсируем людям арендную плату за жилье, коммунальные расходы, а это немало. На протяжении одного года дают зарплату с доплатой и человек имеет возможность, конечно, в случае наличия договора сроком на три года, получить серьезную поддержку от государства», - отметила Амаля Адамян.

Основные предложения работы - в сфере услуг. Заметно, что в течение трех последних лет армия безработных помолодела, вновь подавляющую часть составляют женщины.

Мы поинтересовались у заместителя министра труда и социальных вопросов Артака Удумяна, предпринимают ли в правительстве шаги против, так сказать, дискриминационного подхода в вопросе оплаты труда в Ереване и областях страны. Та же работа в той же компании в Ереване оплачивается выше, чем в областях.

«Недавно Министерство труда и социальных вопросов представило законопроект о повышении минимальной заработной платы, и мы вскоре направим его в парламент с целью повышения минимальной заработной платы с 55 тыс до 63 тыс. либо 68 тыс. драмов», - ответил Артак Удумян.

После недавно имевших место протестов сотрудников гюмринской компании «Састекс» стало ясно, что работодатели очень часто не выплачивают сотрудникам даже установленную законом минимальную зарплату.