«Састекс» заключит с сотрудниками новые трудовые договоры

Сотрудники компании «Састекс», согласно договоренности, достигнутой в конце прошлой недели, сегодня утром вышли на работу, однако двери текстильной фабрики перед ними оказались закрыты.

«Мы пленники «Састекс», почему вы не верите?» - сказал один из сотрудников.

Сотрудники прождали несколько часов для того, чтобы понять, на каком основании работодатель не разрешил им работать. Позже из представителей дирекции с рабочими встретился только директор по строительству Нерсес Тасчян, заявив, что будут заключены новые трудовые договоры.

«Я хочу, чтобы договоры подписал каждый человек, чтобы он знал, зачем сюда приходит, сколько должен получить, каждые 10 дней знал, сколько должен получить», - отметил Тасчян.

Работники фабрики, которые заявили о непонятно низкой заработной плате и нечеловеческих условиях труда, считают, что их обманывают. Они уверены, что новые договоры бизнесмен Кристиан Геледжи вновь заключит в свою пользу.

Сотрудники компании задаются вопросом: если срок их прежних договоров, заключенных на один год, не истек, как они заключат новые?

«Если должен быть подписан второй договор, то что мы будем делать с первым?» - спросил один из сотрудников.

В договорах компании, открывшейся в конце прошлого года в Гюмри, содержалась формула, по которой рассчитывалась зарплата. Что это за формула, и как она была составлена, никто из сотрудников не знает. Протестующие утверждают, что именно из-за этой непонятной формулы они не получают даже минимальную зарплату в размере 55 тысяч драмов.

Позже сотрудники компании пошли в областную администрацию и представили губернатору Ширака те проблемы, с которыми они столкнулись в течение нескольких месяцев работы.

Губернатор Тигран Петросян сообщил, сто сегодня состоится встреча с работодателем, однако по непонятной причине встреча сначала была отложена, а затем из компании позвонили и сказали, что не могут прийти на встречу. Это обстоятельство обеспокоило губернатора.

«Честно, я очень бы хотел встретиться и с хозяйствующим субъектом, понять его подход, потому что это уклончивый подход: сегодня придем, не придем. Нам это тоже непонятно, и это означает, что проблема гораздо глубже», - отметил губернатор.

Сотрудники заявили, что им сегодня вновь пригрозили, что уволят за дачу интервью СМИ.

«Сказали: завтра не приходите на работу, вы уволены конкретно за то, что дали интервью», - сказали сотрудники.

Губернатор Ширакской области Тигран Петросян призвал сотрудников «Састекс» не бояться, так как эти времена прошли. Было решено создать группу, которая будет работать совместно с Трудовой инспекцией и правозащитными общественными организациями, чтобы работодатель не пытался нарушать права работников.

«Вскоре к вам также подойдет группа Трудовой инспекции, чтобы непрерывно предоставлять вам юридическую консультацию в связи с вашими трудовыми условиями и вашими правами и обязанностями в этих условиях, а также по другим вопросам», - сказал Петросян.

Губернатор пообещал, что по всем каналам попытается поднять вопрос в правительстве, поскольку инвестиционный пакет был заключен именно с правительством.

Владелец «Састекс» Кристиан Геледжи оставил наши телефонные звонки без ответа, работники на его фабрике говорят, что его даже нет в Армении.

Кстати, этот же бизнесмен также имеет швейный цех в Амасии, который открылся несколько лет назад. Там также работники периодически выражают недовольство в связи с низкими зарплатами. Некоторые даже утверждают, что были месяцы, когда они получали зарплату в размере 5,10 или 15 тысяч драмов.