Вице-премьер считает важным сотрудничество стран ОДКБ в сфере высоких технологий

Армения рассматривает Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве ключевого инструмента безопасности и стабильности в зоне ответственности организации. Об этом заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян на стартовавшем сегодня в Ереване 17-ом заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

Важное значение придается регулярным политическим консультациям по международной и региональной безопасности, совершенствованию механизмов противодействия современным вызовам и угрозам, а также развитию военного потенциала организации, сказал Авинян.

Он выразил мнение, что в контексте расширения военно-экономического сотрудничества государств-членов одной из основных тем является сотрудничество в сфере высоких технологий. Очевидно, что уровень сотрудничества между высокотехнологичными предприятиями государств-членов неудовлетворителен. Между тем активизация работы в сфере высоких технологий может стать дополнительным и важным инструментом углубления взаимодействия, подчеркнул вице-премьер.

Для восполнения пробела армянская сторона предложила активизировать сотрудничество в таких сферах, как автомобилестроение, сети следующего поколения, аэрокосмические системы, микроэлектроника и радиоэлектроника, интернет промышленных изделий и искусственный интеллект, говорится в сообщении офиса вице-премьера.

Тигран Авинян выразил уверенность, что достигнутые в ходе заседания договоренности станут хорошей основой для расширения и углубления сотрудничества между государствами-членами ОДКБ в военно-экономической сфере.

В рамках заседания состоялась также встреча вице-премьера Тиграна Авиняна с вице-премьером России Юрием Борисовым. Были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и Россией в военно-экономической сфере и в сфере высоких технологий.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.