После землетрясения жители высоток в Гюмри многие часы провели на улицах

Зарегистрированное вчера вечером, в 20:22, землетрясение силой 6-7 баллов охватывает очаговую зону Спитака.

Сильнее всего землетрясение ощущалось б общине Бавра, которое находится в 13 километрах от очага землетрясения.

Начальник Северного отделения Национальной службы сейсмической защиты Карен Мхитарян сказал, что за сильным землетрясением последовали более трех десятков афтершоков.

«До рассвета проводились наблюдения, с 21:30 до 8:00 утра произошли еще два землетрясения: одно магнитудой 3,1, второе – магнитудой 2,3, по некоторым расчетам также магнитудой 2,5. В любом случае, периодичность, частота землетрясений снизилась. Мы делаем заключение, что в целом после крупного землетрясения имела место энергетическая разрядка, 30 землетрясений вызвали энергетическую разрядку», - отметил Мхитарян.

Афтершоки до сих пор продолжаются. Специалисты анализируют полученные со станций данные.

Сразу после землетрясения жители недавно построенного квартала Муш, а также устоявших во время землетрясения 1988 года 9-этажных зданий в Гюмри многие часы провели на улицах.

«Мы были дома, толчки были сильными, все выбежали из дома, кроме меня. Мне не страшно», - сказал один из жителей.

«Все были на улицах, все обнимали своих детей, кто вывез своих детей в деревню, кто был в собственных домах, а кто нет, довольно долгое время, около часа оставались на улицах, затем вновь поднялись наверх», - рассказал другой житель.

В Гюмри особенно опасными считаются здания, ставшие аварийными в результате землетрясения 1988 года. Специалисты сейсмической службы провели мониторинг в самых опасных зданиях, сказал Карен Мхитарян.

«Самые рисковые, которые могли быть повреждены в случае интенсивности 5 или выше, к счастью, самообрушений, даже серьезных повреждений в аварийных домах нет», - отметил Мхитарян.

Кстати, начальник Северного отдела Национальной службы сейсмической защиты говорит, что вчера вечером у них возникла серьезная проблема - связь почти не действовала.

«В Ширакской области, в частности на севере, связь была перегружена, то есть, мы не смогли оперативно связаться ни с министерством, ни с вышестоящим органом», - подчеркнул глава Северного отдела Национальной службы сейсмической защиты.

После землетрясения губернатор Ширакской области Тигран Петросян провел совещание. В Ашоцке в здании школы осыпалась штукатурка, и было решено на два дня прекратить учебный процесс до тех пор, пока специалисты не изучат вопрос.