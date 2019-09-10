В Ширакской области Армении произошло землетрясение – МЧС

10 сентября, в 20:22 по местному времени МЧС Армении зарегистрировало землетрясение магнитудой 4.8 в 13 километрах к северо-востоку от села Бавра в Ширакской области Армении.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов.

По предварительным данным, толчки ощущались в Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской и Армавирской областях, а также в Ереване.

По предварительным данным, жертв и разрушений на территории Армении в результате землетрясения нет.