Премьер: В первом полугодии по линии пенсий и пособий сэкономлено 3,8 млрд драмов

В первом полугодии текущего года Министерство труда и социальных вопросов по линии пенсий и пособий сэкономило 3.8 млрд драмов (порядка 8 млн долларов). Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Можем ли мы сказать, что это результат последовательной борьбы с коррупцией и повышения эффективности в этой области? Да, мы можем это сказать. Сэкономленные средства послужат сфере социального обеспечения для финансирования других программ, не финансировавшихся на протяжении многих лет», - написал премьер-министр Армении.