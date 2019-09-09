Премьер-министр провел обсуждение в связи с программой Амулсара

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве 7 сентября состоялось очередное обсуждение, посвященное ситуации вокруг программы Амулсара.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в обсуждении приняли участие главы заинтересованных ведомств, представители аппарата премьер-министра, а также руководство компаний «Lydian International» и «Lydian Armenia».

Согласно сообщению, в ходе обсуждения были обсуждены оценка воздействия на окружающую среду программы рудника Амулсара, обязательства компании «Lydian» в рамках этой оценки, заключение международной экспертизы со стороны компании «ELARD», мониторинг воздействия на окружающую среду, а также инспекторские проверки и другие вопросы.