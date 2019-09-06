Эксперт: Сегодня у многих стран в Интернете есть «фабрики фейков»

Для пропаганды в разных странах Россия использует также возможности финансируемых государством СМИ. Эксперт по вопросам информационной безопасности Самвел Мартиросян приводит в пример информационное агентство Sputnik, которое c 2015 года имеет также армянский филиал.

«Россия использует все структуры Sputnik на разных языках и ресурсы Russia Today, чтобы оказывать влияние в разных сегментах. Например, Sputnik оказывает очень серьезное влияние в испаноязычном сегменте… Не думайте, что Sputnik нацелен только на армян. Они пытаются распространять российскую пропаганду в разных направлениях», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Мартиросян.

Авторитетный американский аналитический центр Atlantic Council вчера опубликовал расследование, в котором говорится, что армянская служба российского информагентства Sputnik, считающегося рупором Кремля, посредством страниц в Facebook с различным контентом нацелилась на армянскую диаспору.

Авторы исследования отмечают, что эти страницы, связанные со Sputnik Armenia, в основном содержат рецепты блюд, статьи о красивых женщинах, армянской культуре, армянской идентичности, а также статьи Sputnik Armenia, однако, по убеждению экспертов, таким образом Кремль пытается создать лояльную аудиторию из армян диаспоры, посредством которой он сможет оказывать влияние на армянскую общественность, внутреннюю и внешнюю политику. Кстати большинство этих страниц уже недоступны в Facebook.

«Учитывая, что часто в них содержатся явные пропагандистские материалы, когда нет второго мнения и т. д., благодаря этому все это подпадает под фейк-новости, а социальные сети, особенно Facebook, предпочитают в подобных случаях удалять страницы. Фактически, несколько месяцев назад Facebook предпринял серьезные действия против Sputnik, и многие страницы были удалены», - сказал эксперт по вопросам информационной безопасности Самвел Мартиросян.

Армянские эксперты отмечают, что подавляющее большинство пользователей как в Армении, так и в диаспоре в этом отношении уязвимы, поскольку медиаграмотность находится на очень низком уровне. То есть, люди верят тому, что появляется в новостных лентах Facebook, не проверяя, не учитывая, где была опубликована информация, каково ее содержание.

По словам журналиста Платформы проверки фактов Севады Казаряна, Армения является «очень плодородной почвой в этом отношении».

«Потому что есть проблема с медиаграмотностью, и это очень явно ощущается, особенно накануне бурных политических событий. Последним событием, неверное, были выборы 9 декабря, в предшествующий этому период, за два-три месяца до этого были созданы несколько тысяч файковых пользователей Facebook, большинство из которых, если сегодня посмотреть этот список, просто не существуют», - сказал Севада Казарян.

«Сейчас все пытаются применять эти методы. Сегодня у многих стран в Интернете есть «фабрики фейков». Например, одним из последних разоблачений стало то, что когда в Грузии месяц назад произошли столкновения с полицией, оппозиция фактически обвиняла власти на конкретных примерах, что в тот момент были использованы фейки в Facebook и Twitter, чтобы оказать влияние на людей», - сказал Самвел Мартиросян.

Эксперты Американского аналитического центра не выявили на связанных со Sputnik Armenia страницах явной пропагандистской деятельности со стороны Кремля, однако они предполагают, что в напряженный политический период времени, например, в предвыборный период, Sputnik может мобилизовать свою идеологическую пропаганду и использовать эту лояльную ему аудиторию уже для оказания влияния на армянскую диаспору.

Между тем, эксперты замечают, что на страницах Facebook, связанных со Sputnik Armenia, периодически появляется такая информация, в которой Армения представлена как слабое государство, находящееся в напряженных отношениях с соседями, а Россия – как защитник Армении.

Радио Азатутюн сегодня попыталось получить комментарий от Sputnik Armenia, однако руководитель агентства Дмитрий Писаренко отказался, заявив, что мы должны были попросить комментарии раньше.

Информагентство действует в Армении с 2015 года, имеет веб-сайт, отдельную радиочастоту, недавно стало публиковать контент на западноармянском языке для читателей из диаспоры.

Информагентство, вещающее на 32 языках, входит в медиагруппу «Россия сегодня», учрежденную в 2014 году указом президента Российской Федерации. Sputnik финансируется из государственного бюджета РФ.

На странице агентства в Facebook говорится, что представителям всех ветвей российской власти законодательно запрещено вмешиваться в вопросы редакционной политики.