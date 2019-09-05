Связанные с агентством Sputnik страницы в Facebook нацелились на армянскую диаспору - Atlantic Council

Авторитетный американский аналитический центр Atlantic Council в опубликованном сегодня расследовании утверждает, что армянская служба российского информагентства Sputnik, считающегося рупором Кремля, посредством страниц в Facebook пытается нацелиться на армянскую диаспору.

Эксперты Digital Forensic Research Lab организации отмечают, что эти страницы, связанные с сотрудниками Sputnik Armenia, в основном посвящены рецептам блюд, красивым женщинам, армянской культуре, армянской идентичности. В этих фейсбуковских группах, которые часто ведут сотрудники армянской службы финансируемого Кремлем СМИ или члены их семей, также публикуются статьи Sputnik Armenia.

Авторы расследования отмечают, что как содержанием, так и стратегией эти страницы похожи на другой инициированный агентством Sputnik проект, который представляет собой около трехсот страниц Facebook, сделавших своей целевой аудиторией страны Балтии, Центральной Азии и Кавказа. Однако эксперты также подчеркивают, что в обоих случаях эти страницы или группы лишены политического контента, в них нет политической или идеологической повестки дня, но, как предполагают эксперты, Sputnik таким образом пока пытается завоевать доверие и сделать свой бренд узнаваемым, но и это делает не очевидным, а скрытым образом.

Американский аналитический центр напоминает, что из постсоветских стран Армения имееет самую большую диаспору по всему миру: число проживающих за рубежом армян достигает 11 миллионов в том случае, когда население самой Армении составляет всего 3 миллиона. Армянская диаспора, как отмечает Atlantic Council, политически активна и играет решающую роль в развитии экономики страны, а также человеческого капитала.

Эксперты убеждены, что таким образом Кремль пытается создать лояльную аудиторию из армян диаспоры, посредством которой сможет оказывать влияние на армянскую общественность, внутреннюю и внешнюю политику. А тот факт, что большая часть контента этой сети не является политической, говорит о том, что эта так называемая «операция» пока находится на ранней стадии формирования аудитории. Авторы расследования напоминают, что кремлевская дезинформационная кампания зачастую начинается с повседневных, обычных, неидеологических тем для привлечения внимания широкой аудитории, а затем, позже, начинает продвигать свою основную пропаганду.

Эксперты, однако, выделили некоторые намеки со стороны этой армянской сети. На этих страницах, связанных со Sputnik Armenia, периодически обсуждалась тема зависимости, слабости Армении как государства и напряженности в отношениях с соседними государствами, и на этом фоне Россия была представлена в качестве защитника Армении. В этом контексте координатор одной из групп, к примеру, опубликовал статью о том, что благодаря российским пограничникам был предотвращен ввоз наркотиков в страну. Тот же пользователь поделился статьей о мусоре в Ереване, в которой описывалась утопающая в мусоре столица, и в этой статье красной нитью проходила мысль о том, что правительство неспособно обеспечить самые основные коммунальные услуги для своих жителей.

Кстати, Sputnik Armenia недавно начал передавать новости также на западноармянском языке.

Подводя итоги обширного расследования, эксперты американского аналитического центра приходят к выводу, что хотя их исследования не выявили в этой сомнительной сети Facebook явной пропагандистской деятельности со стороны Кремля, однако они предполагают, что в напряженный политический период времени, например, в предвыборный период, Sputnik, считающийся пропагандистской машиной Кремля, может мобилизовать свою идеологическую пропаганду и использовать эту лояльную ему аудиторию уже для оказания влияния на армянскую диаспору.

В последние годы ряд стран, в том числе США, Франция, Германия, Великобритания, заявили, что Кремль посредством социальных сетей пытается вмешиваться в их внутриполитическую жизнь.

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