Глава МИД Армении: Встреча Пашинян-Трамп состоится

Перед визитом премьер-министра Никола Пашиняна в США министр иностранных дел Зограб Мнацаканян сегодня заявил, что встреча премьер-министра с президентом США состоится, этот вопрос находится в повестке, однако он затруднился сообщить конкретную информацию о дате встречи.

Ожидается, что Никол Пашинян отправится в Соединенные Штаты в последнюю декаду сентября, чтобы принять участие в работах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, на открытии которой выступит с речью. Запланирован ряд двусторонних встреч, а также встречи с представителями армянской общины США.

«Что касается встречи премьер-министра с президентом США, то она будет. Когда - мы работаем над этим, и это для нас вопрос повестки. Но фиксироваться на том, что если встреча не произойдет, то что-то не так, я не разделяю подобного подхода, потому что у нас нет недостатка в контактах на высоком уровне», - заверил Мнацаканян.

По словам министра иностранных дел Армении, в течение этого года между Арменией и США проводится «очень хороший диалог» на высоком уровне.

«Если обратите внимание, с учетом числа и уровня встреч как премьер-министра, так и министра иностранных дел, а также с учетом государственной структуры США, у нас нет дефицита контактов с США на высшем уровне, сегодня нет. И на уровне Белого дома, и на уровне Госдепартамента, на высшем уровне у нас проводится достаточно активный диалог. И у нас нет никаких ограничений по их активизации в любое время. Скажу просто: если мне потребуется что-то сказать, то в любой момент я могу передать это своим коллегам на высшем уровне», - заявил Зограб Мнацаканян.

На днях стало известно, что Миграционная служба Армении признала российского оппозиционера, общественно-политического деятеля Виталия Шишкина беженцем и предоставила ему убежище.

Сегодня Радио Азатутюн попросило главу МИД прокомментировать этот факт на фоне того, что многие бывшие армянские чиновники, которые обвиняются в различных преступлениях, находят убежище в России.

«Межгосударственные отношения Армении и России базируются на довольно прочных основаниях, и здесь у нас нет разногласий. Есть определенные правовые процессы, однако на межгосударственном уровне мы можем, в состоянии сохранить ту важную повестку, в основе которой лежит намерение углублять наши союзнические отношения.

Никакой взаимосвязи между этими вопросами нет и быть не может», - ответил министр.

Глава внешнеполитического ведомства Армении сегодня коснулся также предостоящего саммита ЕАЭС, который пройдет в Ереване в следующем месяце и в котором, как ожидается, примут учаестие также руководители Ирана и Сингапура.

«Итак, мы сейчас готовимся, и да, мы ожидаем, что все это пройдет в Ереване с участием руководителей государств-членов ЕАЭС и гостей, которые сотрудничают с ЕАЭС, включая Сингапур и Иран», - сказал Мнацаканян.