Армения предоставила убежище и статус беженца российскому оппозиционеру

Миграционная служба Армении признала российского оппозиционера, общественно-политического деятеля Виталия Шишкина беженцем и предоставила ему убежище.

В документе читаем, что «существует реальная и обоснованная опасность того, что он в случае возвращения в Российскую Федерацию по причине своих политических взглядов будет подвергнут такому отношению, которое противоречит требованию, установленному в 1-й части 9-й статьи закона «О беженцах и убежище», а именно: принцип невозвращения – это невозвращение беженца в пределы территорий, где может существовать угроза его жизни или свободе за принадлежность к определенной расовой, религиозной, национальной, социальной группе, политические убеждения или по ряду других оснований».

«Я получил статус беженца в Армении на основании того, что я преследуюсь в России по политическим мотивам. Есть много разных видов, как беженец, в военных ситуациях, но именно я хотел изначально добиваться документа на получение как политический, бывший политзаключенный», - сказал Шишкин.

Шишкин находится в Армении уже больше шести месяцев, прибыл сюда 22 января 2019 года. По его словам, в последний раз он был в Армении в 2011 году, и с тех пор Армения сильно изменилась. После выхода из тюрьмы в январе 2019 года Армения стала первой страной, куда он прибыл. Шишкин находился в заключении почти четыре года, по его утверждению, за свои политические взгляды.

«Сроки моего загранпаспорта были просрочены, и когда я пошел получать загранпаспорт, мне в паспортном столе знакомые девушки сказали, что к ним пришла отметка, что мне паспорт следует выдавать исключительно с сотрудниками ФСБ. Соответственно, выехать я никуда не мог кроме Армении, где произошли прекрасные события чуть больше года назад. И я подумал, что здесь уже совершенно другая страна, не та, что была раньше». – сказал он.

По сведениям Шишкина, он сейчас разыскивается в России. Между тем, начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян сообщила Радио Азатутюн, что поскольку Шишкин не был обнаружен или задержан на основании розыска со стороны какого-либо государства, следовательно, ходатайство о выдаче также не поступало.

Шишкин утверждает, что на следующий день после приезда в Армению ему в России инкриминировали нарушение нескольких статей. «Эта информация совершенно непонятная. Они на меня подготовили документы на розыск, объявили, что я незаконно якобы уехал из России, хотя не было никаких документов на незаконный выезд, я не перебегал границу, я выехал на самолете», - рассказал Шишкин.

Ответственная пресс-службы Миграционной службы Армении Нелли Давтян сообщила Радио Азатутюн, что о предоставленном Шишкину документе сообщить подробности они не могут, поскольку здесь мы имеем дело с тайной личной информации, но заявила закон РА «О политическом убежище» никогда не применялся.

Что касается предоставления убежища в соответствии с законом «О беженцах и убежище», то Давтян отметил, что это находится в рамках международных обязательств Армении.

Шишкин отметил, что с учетом армянского законодательства и ситуации, сложившейся в Армении после революции, он решил приехать именно в Армению. «Я понимаю, что для Армении взаимоотношения с Россией - это очень болезненный камень, с какой бы стороны, как бы вы ни смотрели на будущее Армении, эти взаимоотношения невозможно ни отменить, ни изменить, но надо что-то делать, надо как-то менять очень многое, потому что Россия - диктаторская страна, а Армения уже год строит демократическое общество со свободой слова, свободой выражения мнений. И понятно, что сейчас Армения и Россия – это два разных политических полюса», - сказал он.

Что касается слухов о нем в российской прессе, то Шишкин называет их пропагандой.

Отметим, что помимо фашистских взглядов Шишкину приписывают также распространение антиармянских настроений. «Если вы посмотрите, что про меня пишут сотрудники ФСБ и боты, то я, может быть, и маленьких детей кушаю, исключительно армян по национальности, каждое утро. Просто когда ты борешься с коррупцией в России… на меня было вылито буквально-таки огромнейшее количество компромата», - в связи с этим сказал он.

Через несколько дней Шишкин получит в Армении паспорт беженца, с которым сможет уехать в любую страну. До этого он надеется организовать здесь презентацию своей книги, посвященной Гарегину Нжде.