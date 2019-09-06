В парламентской фракции «Мой шаг» обсудили вопрос Амулсара

На заседании парламентской фракции «Мой шаг» обсуждался вопрос Амулсарского золоторудного месторождения. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-спикер Национального собрания, член фракции «Мой шаг» Ален Симонян.
В заседании, которое прошло в офисе правящей партии «Гражданский договор», также принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Обсуждался вопрос Амулсара. Были выслушаны мнения и представлена нынешняя ситуация. Не было остроты, обсуждения прошли в атмосфере солидарности», - отметил Симонян.
Для принятия правильного решения, по словам Симоняна, необходимо выслушать все мнения – как «за», так и «против».
«Не исключается, что рудник вообще не будет эксплуатироваться, также не исключается, что эксплуатация рудника начнется», - заявил он.
Отметим, что накануне в беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян заявил, что в настоящее время неясно, есть ли необходимость в новой Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в связи с эксплуатацией Амулсарского золотоносного рудника, добавив, что продолжаются работы с целью предоставления общественности всеобъемлющей информации.
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