Артур Сакунц: Предоставив убежище Шишкину, Армения поступила как суверенная и демократическая страна

Правозащитник Артур Сакунц убежден, что предоставление российскому оппозиционеру Виталию Шишкину убежища в Армении не останется без последствий для армяно-российских отношений.

Сакунц предполагает, что последствия, возможно, будут выражены в виде заявления или как-то иначе отразятся на двусторонних отношениях. «Политическая целесообразность так называемых армяно-российских союзнических отношений, можно сказать, никак не повлияла на это решение. Если бы повлияла, то подобное решение не было бы принято», - сказал он.

Правозащитник считает предоставление убежища российскому оппозиционному общественно-политическому деятелю смелым шагом со стороны властей Армении. По его мнению, Армения этим шагом предстала как суверенная и демократическая страна.

«Это решение полностью соответствует имиджу Армении как демократического государства после бархатной революции. Потому что при прежних властях никому, ни одному гражданину Российской Федерации и в голову бы не пришло приехать и просить здесь убежища или получить статус беженца, скрываясь от преследований властей РФ», - отметил Сакунц.

Уже шесть месяцев проживающий в Армении Виталий Шишкин сказал Радио Азатутюн, что в настоящее время в России он находится в розыске, однако в Генеральной прокуратуре Армении сообщили, что они не получали какого-либо ходатайства о выдаче Шишкина.

Российский оппозиционер, кстати, предположил, что этим летом в Армении с неофициальным визитом находилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, и она обсуждала здесь в том числе и его вопрос. «Совсем недавно мне сказали, что Захарова прилетала в Армению не так давно, также по моему вопросу, пытаясь здесь договориться, чтобы мне не был дан статус [беженца]», - сказал он.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян опровергла утверждение Шишкина, заявив, что на встречах с Захаровой подобный вопрос не обсуждался.

Депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг», член постоянной комиссии НС по внешним отношениям Ануш Беглоян убеждена, что предоставление политического убежища Шишкину не может как-либо повлиять на армяно-российские отношения, обратное утверждение она считает манипулятивным.

«Я вообще хотела бы взглянуть на эту ситуацию в контексте ратифицированной Арменией в 1991 году конвенции ООН «О беженцах». Есть много сил и людей, которые намеренно или ненамеренно, просто не будучи осведомленными, пытаются манипулировать каждым событием в ущерб нашим отношениям. Я призываю воздерживаться от таких манипуляций», - сказала Беглоян.

В России Шишкин находился в заключении четыре года. Он утверждает, что причиной были его политические взгляды. В январе этого года он вышел на свободу и, по его словам, сразу же приехал в Армению. Сейчас он ждет получения паспорта беженца, чтобы уехать в другую страну.