Окончательного решения о проведении новой ОВОС нет - Владимир Карапетян

Окончательного решения о проведении новой Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в результате эксплуатации Амулсарского золотоносного рудника нет. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн.

Сегодня в правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашина состоялось совещание, посвященное ситуации вокруг программы Амулсара.

На вопрос Радио Азатутюн, что предложило Министерство охраны природы в ходе обсуждения – провести новую ОВОС или нет, Карапетян ответил: «Окончательного решения нет. Министр охраны природы представил сложившуюся ситуацию. Я думаю, что на уровне правительства это решение будет принято».

Пресс-секретарь премьер-министра подчеркнул: «В результате заинтересованного обсуждения была достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве между всеми теми ведомствами, которые вовлечены в урегулирование этого вопроса, и в ближайшее время мы будем ближе к принятию решений».

Он отметил, что ситуация станет более ясной в течение ближайших недель.

На днях в правительстве была проведена видеоконференция с участием 8 экспертов «Элард», представителей компании «Лидиан», ответственных ведомств правительства Армении и парламентских фракций «Мой шаг» и «Процветающая Армения», которая завершилась решением дождаться ответа Министерства охраны природы о том, есть ли необходимость в проведении новой ОВОС.