Судьба Карабаха находится в центре внимания всех армян – Пашинян

Судьба Карабаха находится в центре внимания всех армян. Об этом в своем поздравительном послании сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

2 сентября в Нагорном Карабахе празднуют как «День провозглашения Республики Арцах».

«Безопасность Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] является нашим главным приоритетом. Судьба Арцаха находится в центре внимания всех армян, и мы продолжим наши усилия по защите результатов Арцахской освободительной войны за самоопределение и безопасность народа Арцаха, а также по достижению мирного и справедливого решения проблемы», - заявил глава армянского правительства.