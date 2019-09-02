Генрих Мхитарян переходит в «Рому» - СМИ

По сообщению итальянских и британских СМИ, Генрих Мхитарян через несколько часов перейдет из лондонского «Арсенала» в римский клуб «Рома».

Согласно опубликованному в социальных сетях видео, капитан сборной Армении по футболу с супругой уже прибыл в аэропорт Рима. При этом на Мхитаряне был шарф с цветами не «Арсенала», а «Ромы» - желто-красный, который он на несколько секунд с гордостью понял вверх и показал встречающим его поклонникам.

Итальянский сайт Calciomercato, в свою очередь сообщает, что армянский полузащитник в ближайшие часы пройдет медосмотр, после чего окончательно завершится процесс его перехода.

По данным Би-би-си, 30-летний Мхитарян переходит на правах аренды, согласно контракту итальянский клуб не берет на себя обязательство «выкупить» его, но передает определенную сумму «Арсеналу» в качестве арендной платы, а также выплачивает Мхитаряну зарплату в ходе предстоящего игрового сезона. О каких конкретно суммах идет речь, Би-би-с не уточняет.

Sky Italy в свою очередь отмечает, что два клуба пришли к соглашению в последний момент, поскольку сегодня уже закрывается «трансферное окно» для иальянских клубов.

«Это хорошее приобретение для тренера «Ромы» Паулу Фонсеки: Мхитарян - автор 200 голов и абсолютный рекордсмен по числу голов, забитых в составе сборной Армении. После медосмотра Мхитарян подпишет с желто-красными контракт, после чего в его карьере начнется новый период, полный приключений, на этот раз в Серии А [чемпионат Италии - ред.]», - пишет итальянское издание.

Мхитарян перешел в лондонский «Арсенал» в начале прошлого года из «Манчестер Юнайтед». За прошедший год он в общей сложности сыграл в составе «Арсенала» в 59 матчах, став автором 9 голов и 13 голевых передач. В последнее время Мхитарян выступает более пассивно, в текущем турнире Премьер Лиги из четырех матчей «Арсенала» лишь в одном он вышел в стартовом составе.

В свое время, когда Мхитарян выступал за дортмундскую «Боруссию», он демонстрировал моменты высокого мастерства, которые свидетельствовали он его большом потенциале, отмечают братинские издания, в то же время подчеркивая, что связанные с ним надежды так и не оправдались, когда он перешел в «Арсенал».

Сегодня по прибытии Мхитаряна в аэропорт Рима один из журналистов поинтересовался у него: «Вы счастливы, что находиьесь здесь?» «Я счастлив», - ответил капитан сборной Армении.