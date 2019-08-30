Футбол: Армянский клуб не смог пробиться в групповую стадию Лиги Европы

В ответном матче последнего квалификационного раунда Лиги Европы ереванский футбольный клуб «Арарат-Армения» на выезде проиграл клубу «Дюделанж» из Люксембурга и не смог пробиться в групповую стадию турнира.

Основное время матча завершилось победой люксембуржцев 2։1. С таким же счетом, но в пользу армянской команды, закончился и первый матч, сыгранный в Ереване 22 августа. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии послематчевых пенальти удачнее оказались футболисты клуба «Дюделанж».

Если бы клубу «Арарат-Армения» удалось победить в Люксембурге, он стал бы первым армянским клубом в истории независимой Армении, пробившимся в групповую стадию турнира, проходящего под эгидой УЕФА.