Пашинян: Двузначный экономический рост больше не из жанра фантастики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который провозгласил своей целью совершить экономическую революцию и в 15 раз увеличить ВВП страны к 2050 году, сегодня на заседании правительства заявил, что двузначный экономический рост больше не из жанра фантастики.

«Вообще, что нам показывает анализ этого года? Мой личный вывод заключается в том, что действительно фиксировать двузначный экономический рост не из жанра фантастики. Сегодня самая большая проблема в том, что у нас есть проблема, связанная с темпами объемов капитальных инвестиций, и если бы эта проблема была эффективно решена, конечно, сегодняшние наши экономические показатели были бы гораздо выше», - отметил Пашинян.

Обращаясь к членам правительства, премьер-министр сказал, что сейчас наиболее важной работой является планирование капитальных расходов на 2020 год, надлежащее проведение конкурсов и подписание всех договоров по части капитальных расходов по состоянию на 1 января.

«У нас хорошие показатели в июле. При этом, хочу подчеркнуть, что у нас показатель экономической активности составил 8,1%, что является очень хорошим показателем. Кроме того, рост объемов промышленного производства - 16,1%, рост строительства - 4,1%, рост торгового оборота -9,1%, рост услуг - 14,9%, рост средней номинальной заработной платы - 8%, рост экспорта в июле – 19,5%», - сказал премьер.

Согласно Статистическому комитету, двузначный экономический рост в Армении в последний раз был в далеком 2007 году. Среднегодовой экономический рост Армении в 2008-2018 годах составил 2,7%. Прошлый, революционный год Армения завершила с экономическим ростом на уровне 5,2%.

После заседания правительства мы поинтересовались у министра экономики Тиграна Хачатряна, насколько реалистичен двузначный экономический рост.

«Мы за последние три года уже не удивляемся, когда видим экономическую активность на уровне 6%, 7%, 8% в разное время года, и средний показатель за эти три года в два раза выше, чем был в 2014-2016 годах. Но мы должны помнить, что все зависит от роста разных технологий в основных средствах экономики и от роста объема инвестиций в разных сферах экономики», - сказал он.

На сегодняшнем заседании кабмина обсуждения вокруг экономического роста развернулись после заявления премьер-министра о том, что международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Армении с «B1» до «Ba3».

«У нас есть тенденция, то есть, то, что мы находимся на подъеме и что полученный рейтинг констатирует позитивные изменения, а также ожидания будущей стабильности, не может существенно не повлиять на решения новых инвесторов», - на заседании правительства выразил надежду министр экономики.

Хачатрян добавил, что в 2006 году суверенный рейтинг Армении был «Ba2», а затем снизился до «B1». Сейчас, поднявшись до «Ba3», он все еще на одну строчку ниже уровня 2006 года.

Заместитель председателя Центрального банка Нерсес Ерицян подчеркнул, что впервые с 2006 года Moody's улучшает суверенный рейтинг Армении: «Поскольку наш рейтинг с 2016 года ухудшился по причине зависимости от трансфертов и уязвимости к влиянию экономических шоков в России, Moody's, по сути, впервые отмечает, что с точки зрения зависимости и от трансфертов, и от международных шоков сопротивляемость нашей экономики повысилась».

По словам Ерицяна, повышение агентством Moody's суверенного рейтинга Армении также означает, что отныне страна сможет брать кредиты на более низкой процентной ставке на международном финансовом рынке. «Мы собираемся, естественно, правительство приняло решение о перевыпуске еврооблигаций. Очевидно, это означает снижение цены на международных рынках, что будет самым большим достижением. Речь идет об экономии десятков миллионов долларов за период выпуска», - сказал Ерицян.